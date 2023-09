MUŽ JE PREVARIO SA 200 ŽENA, A ONA SE SLOMILA: Glumica imala 39 kilograma, patila od žitice, a život joj bio ispinjen TRAGEDIJAMA

Odri Hepbern imala je blistavu glumačku karijeru, ali njen privatni život bio je ispunjen tragedijama.

Glumica Odri Hepbern bila je jedna od najvećih glumačkih diva svih vremena, ali iako se činilo da vodi život iz snova i osvojila je srca mnogih, privatno nije imala puno sreće.

Odri je celu svoju glumačku karijeru bila oličenje elegancije i gracioznosti, a rođena je 1929. u evropskom plemstvu. Odrasla je u Holandiji koja je bila uništena u Drugom svetskom ratu.

Nakon što je preživela nemačku okupaciju, sa 16 godina imala je samo 39 kilograma, a bolovala je od astme, žutice, akutne anemije i teškog oblika edema. Ali ona je preživela - za razliku od 22.000 drugih koji su umrli tokom holandske gladi kada su nacisti zaplenili hranu i gorivo za sebe.

"Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao."

Nacistički okupatori izgladnjivali su više od četiri miliona ljudi, a njena ishrana sastojala se uglavnom od endivija, lisnatog, hrskavog zelenog povrća i jedenja lukovica lala i dovoljno vode da se oseća sito.

U intervjuu glumice koji je dala novinaru magazina Life 1992. godine, Hepbern govori o uticaju razvoda svojih roditelja na nju kada je imala šest godina. "Odlazak mog oca bio je prvi veliki udarac koji sam imala kao dete, bila je to trauma koja je ostavila veliki trag na mene, ostavila me je nesigurnom za život", ispričala je Odri.

"Nestao je jednog dana, majka je objasnila da je otišao na put i da se ne vraća. Majka nije prestajala da plače, trudila sam se da budem tu za nju, ali kao dete ne možeš baš sve da razumeš", dodala je.

Pokušala je da pronađe svog oca 25 godina nakon što je izgubila kontakt s njim. Pridružio se fašističkom pokretu u Britaniji kada je ostavio svoju porodicu u Holandiji. Odri ga je na kraju pronašla preko Crvenog krsta i posetila ga u Irskoj. Iskustvo je bilo neprijatno i ostavilo ju je ogorčenu i povređenu.

"Osećaj porodice je strašno važan. To što su mog oca ostavili, ili je on sam sebe ostavio, bilo je tragično. Da sam samo mogla da ga viđam redovno, osećala bih da me voli i imala bih oca. Očajnički sam to pokušavala da izbegnem zbog svoje dece. Postajete veoma nesigurni u naklonost i strašno ste zahvalni na njoj i imate ogromnu želju da je date", rekla je glumica.

"Uvek možete zaključiti kakvom osobom vas muškarac smatra, po minđušama koje vam daruje."

Patila je od nesigurnosti zbog svog izgleda i odnosima s muškarcima, a iza sebe je imala dva teška braka.

Svog prvog supruga, glumca Mela Ferera, upoznala je kada su zajedno nastupali u brodvejskoj predstavi 'Ondine'. Venčali su se u Švajcarskoj 1954. i dobili su sina Šona, a razveli su se 14 godina kasnije.

Glumica se 1969. udala za italijanskog psihijatra Andreu Dotija, preselila se u Rim i dobila drugog sina Luku nakon niza pobačaja.

"Njen drugi muž je fotografisan sa 200 različitih žena sa kojima je imao afere, bio je preljubnik, a ona je zbog toga neizmerno patila", ispričali su izvori bliski paru. Brak im se na kraju raspao 1980. godine.

"Jednom sam čula definiciju: Sreća je zdravlje i kratko pamćenje! Volela bih da sam je izmislila, jer je veoma tačna."

Ipak, tokom svog života bila je veoma svesna moći koju je imala i platforme koju joj je ona dala, bilo u uticaju na modu ili tokom njenog humanitarnog rada. Inače, Odri je celog života pokušala da skrije svoje privatne probleme od javnosti, a preminula je 20. januara 1993. nakon borbe s karcinomom.

(Kurir.rs/Story.hr)

