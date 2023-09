RASKINULI AL PAĆINO I NJEGOVA 54 GODINE MLAĐA DEVOJKA: Pre 3 meseca mu RODILA SINA, on tražio DNK test, a sad PUKLA TIKVA

Holivudska legenda Al Paćino raskinuo je sa Nur Alfalom, i to samo tri meseca nakon što mu je ova 29-godišnjakinja rodila sina! Nur je podnela i zahtev za starateljstvo, tražeći potpuno fizičko starateljstvo koje uključuje povremene posete slavnog glumca u "razumnoj" meri.

Podsetimo, 83-godišnji glumac i ova mlađana brineta bili su zajedno od aprila 2022, a par je na opšte iznenađenje javnosti dobio dete 6. juna ove godine. Vest je bila toliko neverovatna, da je u početku čak i sam Paćino sumnjao da je dete zaista njegovo. On je zbog toga tražio da se očinstvo potvrdi DNK testom.

Paćino iz prethodnih veza već ima ćerku Džuli (33) i 22-godišnje blizance Oliviju i Antona.

Kako prenosi "The Blast", koji je dobio uvid u pravnu dokumentaciju, Alfala je sudu rekla da je spremna da Alu dodeli zajedničko pravno starateljstvo nad njihovim sinom, što bi mu dalo pravo da se izjasni o pitanjima vezanim za obrazovanje, veru, lečenje i još mnogo toga. Ona je sudu predala i dokument, koji je potpisao i svedok, a kojim Paćino priznaje očinstvo deteta.

Ova dama, koja je od Paćina mlađa 54 godina, u sudskim dokumentima navela je i da traži da glumac plati troškove njenog advokata ili bilo koje druge troškove vezane za slučaj. Konkretan iznos tražene alimentacije nije naveden.

Slaba na starije muškarce?

Alfala je očito "slaba" na starije muškarce, s obzirom da je u prošlosti bila u vezi sa Mikom Džegerom (80), a par je raskinuo još 2017. godine. Zanimljivo je da je 2019. povezivana i sa Klintom Istvudom (92), ali je na kraju tvrdila da su samo prijatelji.

Nur je svojevremno u jednom intervjuu otkrila da ljudi jesu komentarisali njenu vezu sa Džegerom, ali da se ne kaje ni zbog čega i da ima mnogo lepih uspomena iz te romanse.

"Godine mi nisu bile važne. Srce ne zna šta vidi, ono samo zna šta oseća. To je bila moja prva ozbiljna veza i za mene je to bio srećan period", rekla je svojevremeno ona za "Hello".

