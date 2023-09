TITO PROVEO 15 DANA SA SOFIJOM LOREN: Jovankina sestra otkrila da je za glumicu uradio nešto što nije NIKADA ni za jednu ženu

Koliko je Jugoslavija bila velika za vreme Tita svedoči i činjenica da je on za vreme svoje vladavine na Brionima ugostio neke od najpoznatijih istorijskih ličnosti, poput kraljice Elizabete II.

foto: Profimedia

Ali priča o boravku Sofije Loren na Brionima je posebno interesantna i nju smo imali priliku da pročitamo u ispovesti Nade Budisavljević, Jovankine sestre u knjizi Žarka Jokanovića ”Moja sestra Jovanka Broz".

Nada je ispričala da je na Brione Sofija Loren došla sa jednogodišnjim sinom. Svaki dan se kupala u moru, odmarala, kuvala u Titovoj kuhinji i uživala.

"Svakog dana je telefonirala Karlu Pontiju. Kosu je prala destiliovanom vodom i stavljala je maslinovo ulje kao pakovanje. I ta njena kosa je bila veličanstvena. A kada bi je slikali uvek je okretala profil koji je bio lepši. To su te male tajne velikih majstora kuhinje. Sofija Loren je jako volela da kuva.

foto: Profimedia

Posle je izdala knjigu “Sofija u kuhinji, s ljubavlju”. Tako nekako. I ona je pripremala sosove za špagete. Pošto se pravila velika količina tih sosova, sećam se da je u to stavljala teleće, svinjsko meso i pršutu, ali kada sam čula da ide i osam kilograma svežeg paradajza, bila sam iznenađena. I to je stvarno bilo veličanstveno. Pravi specijalitet. I onda smo svi to jeli, svi zajedno, bilo je božanstveno", seća se Jovankina sestra.

Ona je u knjizi ispričala kako je i Tito kuvao za Sofiju Loren. On je lično spremao zagorsku štrudlu za svoju gošću, a Nada kaže da ga nikad pre ni posle toga nije videla u kuhinji.

- On je uživao to da radi, bio je tu i neki kuvar, ali je insistirao da on to radi. Pravio je štruku, štrudlu s jabukama. Lično je razvijao testo na tom stolu i motao ga. Uživao je u tome. Ne znam baš da li je tačno znao koliko baš čega tu ide ili mu je kuvar u tome pomagao, ali je sam sve to mesio i pekao, rekla je.

foto: Profimedia

S druge strane, Jovanka nije volela da kuva, niti da provodi mnogo vremena u kuhinji. Nije ni kuvala Titu dok su bili zajedno, ali je zato uvek volela da proba ukusna jela.

- Svašta je volela da jede, bila je sladokusac, zaključila je njena sestra Nada.

Inače, Sofija Loren je bila ludo zaljubljena u Karla Pontija skoro čitav život. Upoznala ga je kada je imala 16 godina. Bila je na izboru za Mis, a Ponti je imao 37 godina i bio je član žirija.

Kada je Sofiji Loren savetovao da malo "steše kukove" i "skrati nos" ona je rekla da na tako nešto neće pristati ni mrtva - e tu je Ponti izgubio glavu za njom i zaboravio da je oženjen čovek.

foto: Profimedia

Par se godinama zabavljao, a u jednom momentu je Sofija ozbiljno razmišljala da li da ostavi Pontija zbog Kerija Granta.

S obzirom da je i Keti Grand tada bio oženjen čovek, nije htela dalje da se upetljava u celu priču, ali je to njeno preispitivanje nateralo Pontija da se pokrene i par se preselio u Francusku gde su se venčali i dobili dvoje dece. Karlo Ponti i Sofija Loren živeli su srećno sve do njegove smrti 2007. godine.

