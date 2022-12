TAJNA LEPOTE LEGENDARNE SOFIJE LOREN: Ponosno gazi 9. deceniju, nikad se nije BOTOKSIRALA, a kune se u MASLINOVO ulje

Legendarna glumica Sofija Loren, koja je 20. septembra napunila 88 godina, nikad se nije podvrgla plastičnoj operaciji ili ubrizgavanju botoksa. Izabrala je da stari prirodno i dostojanstveno.

- Postoji izvor mladosti, a čine ga vaš um, talenti i kreativnost koju unosite u svoj život i živote ljudi koje volite. Kad naučite da pijete vodu sa tog izvora, budite sigurne da ćete pobediti starenje - izjavila je ona jednom prilikom.

Međutim, ono što joj je uz talenat i kreativnost pomoglo da izgleda mladoliko čitavog života bilo je maslinovo ulje.

- Veliki sam fan organskog, devičanskog maslinovog ulja. Svakodnevno ga koristim u ishrani, ali i za negu kože, tačnije kao hidratantnu dnevnu kremu, umesto noćne kreme i mleka za telo. Ono je bogato antioksidansima, naročito vitaminom E, koji usporava proces nastanka bora. Maslinovo ulje je tajna moje lepote – izjavila je čuvena glumica iz Napulja koju smatraju jednom od najlepših žena sveta.

- Izgled sam nasledila od majke koju sam smatrala najlepšom ženom na svetu, a koja je izgledala poput Grete Garbo. Kada je o mojoj lepoti reč, mene jesu svrstali u skupinu najlepših žena na svetu, ali sam daleko od savršene. Zapravo, smatram da me izdvojilo to što sam bila jedinstvena i neobična, jer lepotu lutke sigurno nisam imala. Ipak, nisam mogla, a da ne verujem u to da sam prelepa jer su mi ljudi oko mene to stalno ponavljali. Ništa ženu ne čini lepom kao njeno verovanje da je lepa - rekla je svojevremeno Sofija.

- Lepota proizlazi iz toga kako se osećate i nije fizička kategorija. Smatram da će se u životu desiti ono što mora da se desi, ali to da li ste sretni ili ne zavisi samo od vas i utiče na sve ostalo, pa i na lepotu. Život je samo jedan i trebate da uživate u vremenu koje provedete među živima, a proces starenja je sastavni deo tog vremena. Trebate da znate da, bez obzira na to koliko imate godina, uvek možete da pronađete nešto čemu ćete se u životu radovati, stoga uživajte u životu i vodite računa o sebi. Recimo, ja sam trenutno posvećena svojim unucima i mogu reći da imam najlepše unuke na svetu -

Pričala je i o svojoj dnevnoj rutini.

- Uvek se rano budim, oko pet ujutru, a prvi sat vremena posvetim šetnji. Znam da uvek možete naći dovoljno dobro opravdanje da ne vežbate, jer ih i ja na dnevnoj osnovi nađem bar pet, ali ne odustajem. Dok šetam parkom u blizini moje kuće uvek mislim: „Možda će se iza narednog ugla ispred mene pojaviti nešto lepo“. Ključ je u pozitivnom stavu, a ja sam neko ko uvek razmišlja pozitivno i retko kada sam u nekom tužnom ili melanholičnom raspoloženju. Osim šetnje radim i trbušnjake, te blago istezanje kod kuće, a u krevet idem oko osam uveče.

- Dan započinjem laganim doručkom, najčešće mafinima uz koje nikada ne pijem kafu. Nešto kasnije pojedem lagani sendvič, a gledam da mi ručak bude obilan. Obično su na meniju testenina, piletina, salata i voće. Retko večeram. Znate, ja sam Italijanka i mislim da su za moj izgled, pre svega, zaslužne špagete koje redovno jedem.

- To kako ćete izgledati je stvar vašeg izbora. One žene koje odluče da se podvrgnu plastičnim operacijama su, možda, nezadovoljne svojim telom i žele da izgledaju drugačije. Ne znam šta je razlog jer ja volim sebe takvu kakva jesam. Jako volim svoju kožu i nikada nisam bila spremna da dozvolim nekome, koliko god on stručan bio, da menja moj izgled. No, razumem i to da plastične operacije mogu biti posledica zdravstvenih problema. Sve je to stvar izbora - rekla je legendarna glumica.

Inače, ona je u braku sa italijanskim režiserom Karlom Pontijem bila od 1966. do njegove smrti 2007. godine, a njen sin je oženjen glumicom srpskom porekla Sašom Aleksander.

Naime, ona je gostovala pre par godina u čuvenom večernjem šou programu Konana O’Brajana gde mu je na konstataciju da se u njenoj kući govori više jezika rekla da je to tačno jer je njen muž sin čuvene Sofije Loren i Karla Pontija pa se u kući osim engleskog govori i italijanski ali i srpski jer je ona poreklom iz Srbije. Saša Aleksander rođena je u Los Anđelesu i to joj je umetničko ime a pravo je Suzana Drobnjaković.

