"AKO OVAJ FILM NE DOBIJE NIŠTA, ONDA RECI DA JE LOŠ!" Eva Ras obrusila na reditelja zbog napada na sprskog predstavnika za Oskara

Eva Ras gostovala je kod voditelja Ivana Gajića gde se dotakla našeg predstavnika za Oskara 2023. godine za koji je reditelj Srđan Golubović rekao da je prava sramota.

02:46 AKO OVAJ FILM NE DOBIJE NIŠTA, ONDA RECI DA JE LOŠ FILM! Eva Ras obrusila na reditelja zbog pljuvotine predstavnika za Oskara

- To nije sramota. Taj čovek je uradio jedan istorijski momenat, a što se tiče Srđana Golubovića, zašto on nije snimio takav film. Svako ima svoje mišljenje i ne možemo uticati na njih. Ako je ta komisija za predstavnika odabrala taj film, ko sam ja ta da kažem da taj film to nije zaslužio - rekla je glumica i dodala:

foto: Kurir televizija

- Kada sam ja bila predsednica žirija na Niškom festivalu, ja nisam dala nagradu jednom filmu. Kada je došla na red konkurencija za štampu i kada smo objavili ko je pobedio. Cela sala je skočila i vikala zašto taj jedan film nije dobio nagradu. Ja sam im rekla "zato što sam ja bila predsednica žirija". Tada se završila konferencija za štampu i svi su otišli. Ne mogu ja da potpišem nešto što ne mislim da je dobro, tako je i ova komisija odlučila da je ovaj film najbolji. Ako ovaj film ne dobije ništa tamo gde ode, onda neka Srđan Golubović kaže da je loš film. A ne da unapred celom svetu obelodani da se mi ne slažemo sa tim da ovaj film ide. Prošlo je vreme da mi potpokovamo jedni druge.

