JOŠ SE NIJE POŠTENO NI RAZVEO, BRŽE-BOLJE TRAŽI NOVU LJUBAV: Hju Džekman posle 27 godina braka ima NOVI CILJ, svi ubeđeni u JEDNO

Hju Džekman nedavno je objavio da se razvodi od supruge Debore Li Furnes, a izvor blizak glumcu tvrdi da već traži novu ljubav.

''Ponovni pronalazak ljubavi sada mu je prioritet'', rekao je izvor za časopis New Idea.

''Svi očekuju da će se Hju ponovo oženi prilično brzo. On je tako meka osoba i verovatno će pasti na prvu devojku koja mu zapne za oko.''

foto: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

''Postoji red žena u kraju koje žele da izlaze s njim'', dodao je drugi.

Hju se ni o čemu još nije oglasio, a javnost je još uvek šokirana saznanjem da je jedan od najskladnijih parova odlučio da razdvoji svoje puteve.

foto: Profimedia

Vest o njihovom razvodu mnoge je rastužila, a njima blizak izvor za Page Six otkrio je kako je to zapravo bilo očekivano i bilo je samo pitanje vremena kada će do njega i doći.

"To se dogodilo pre nekog vremena, prijatelji i porodica znali su za to. Problemi među njima postoje već neko vreme, počeli su čak i pre nego što se Hju vratio na Brodvej u februaru 2022. godini glumeći u predstavi 'The Music Man'. Deb nije bila često na probama, a na nekima je čak dremala", otkrio je izvor za Page Six i dodao kako u razvod nisu bile uključene treće osobe, već su Hju i Debora postali obični cimeri koji su samo zajedno živeli, te im je to presudilo.

foto: Profimedia

54-godišnji Hju i 67-godišnja Debora zajedno imaju dvoje dece, 23-godišnjeg sina Oskara i 18-godišnju ćerku Avu, a u braku su bili 27 godina. U njih ispočetka niko nije verovao jer je Deborra starija 13 godina, ali s vremenom su dokazali da njihova ljubav ne poznaje takve granice.

(Kurir.rs)