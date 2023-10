"NISAM MOGAO DA UĐEM DOK NE POPIJEM FLAŠU VOTKE" Evo kako se Gagi Jovanović izborio s NAJVEĆIM STRAHOM u životu: "Kolege su krive"

Glumac Dragan Gagi Jovanović sutra će napuniti 58 godina, a život mu je ispunjen srećom i zadovoljstvom jer kraj sebe ima ćerku Anđelu i suprugu Branku Pujić.

Tokom života imao je lepih i manje lepih momenata. Iz svakog je naučio nešto novo, što ga je navelo da bude hrabriji i istrajniji.

Sa strahom od smrti čovek može da se izbori kada voli nekog više od sebe, govorio je ranije Jovanović. I upravo se sa jednim strahom i sam izborio. U pitanju je strah od letenja. Zbog njega je naučio da pilotira.

foto: Dado Đilas

- Za to su krive kolege koje su se plašile letenja, pa su i meni uterale taj strah. Shvatio sam da ne mogu da uđem u avion dok ne popijem flašu votke, pa sam shvatio da to nije u redu. I tako, odlučio sam da vidim kako to funkcioniše jer to je, zapravo, bio strah od nepoznatog. Upisao sam pilotsku školu za sportskog pilota, video sam da je to nešto fantastično i da je taj saobraćaj najbezbedniji saobraćaj koji postoji – govorio je Jovanović ranije za “Sputnjik”.

Dragan Jovanović je u jednom periodu morao da se povuče sa scene zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

foto: Dado Đilas

- To je davno počelo. U životu sam napravio dve kuće i bukvalno - gurao sam kolica, mešao malter… Pritom volim sport, igrao sam tenis kao za zlatnu medalju. To je bolelo, igrao sam s tim bolom, a onda više nisam mogao da izdržim. Tenis je, mislim, najgori sport za tu vrstu povrede. Otišao sam na magnetnu rezonancu da vidim šta se dešava, kad sam se jednom jako ukočio. Ljudi su mi pokazali snimak: Vidite, vama je ovo iscurelo u kičmenom stubu, vi morate na operaciju - ispričao je Dragan Jovanović u emisiji "Zdravi sa dr Katarinom Bajec".

Svoj problem rešio je strogom disciplinom i istezanjem.

foto: Marina Lopičić

- A onda mi je jedan mladi doktor rekao da se njegova devojka oporavila i vratila taj diskus tako što je vežbala i išla na istezanja. Počeo sam da idem na istezanja, bio sam i u banjama, u Banji Koviljači i u Blatu. Zajedno sa vežbama je pomoglo. Posle šest meseci nisam prepoznao moj snimak. Pitao sam da li je moguće da sam ga vratio, kažu jeste - ispričao je Jovanović.

Morao je totalno da promeni način života.

- Čovek mora da zna kako da se podiže iz kreveta, ako hoće nešto da podigne da mora da čučne… To je gomila pravila o kojima treba misliti, ali s obzirom na to kako to zna da boli i kako se osećaš, vrlo lako zapamtiš sve to. Samo da ne ležim u krevetu i da ne mogu da se pomaknem - kaže popularni glumac, koji sve više vremena provodi u prirodi van grada.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: