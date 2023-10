IMAO SAM SAMO 2 POSTO ŠANSE DA PREŽIVIM: Čendler se borio protiv zavisnosti, pa proveo 2 NEDELJE U KOMI i nekiko meseci u BOLNICI!

Zvezda serije 'Prijatelji' Metju Peri (54) poslednjih godina otvoreno priča o svojim problemima sa drogom i alkoholom, što mu je, između ostalog, donelo svetsku slavu.

Kanadsko-američki glumac retko se pojavljuje u javnosti, ne objavljuje često fotografije na društvenim mrežama, pa je obožavaoce oduševila fotografija koju je objavio sa ocem, takođe glumcem, Džonom Benetom Perijem (82). Obožavaoci 'Prijatelja' ga možda znaju i kao 'oca' Rejčelinog dečka Džošue, kojeg je igrao u seriji.

foto: LP / Coleman-Rayner / Profimedia

Na fotografiji su u ležernom okruženju, sudeći po bilijarskom stolu, u sobi za relaksaciju. Fanovi su komentarisali da izgledaju sjajno, posebno Peri, i poslali im poruke podrške. Neki od njih su napisali i da su oduševljeni njegovom knjigom u kojoj je dokumentovao svoj put i borbu sa zavisnošću i rekli da se ranije 'plašio' romantičnih veza, a sada je spreman.

- Ne vodi me strah koji je bio ranije, pa je sve nekako drugačije. Osećam se samopouzdanije i više se ne plašim ljubavi. Mislim da bih bio sjajan otac. Odrastao sam sa puno male dece oko sebe i to je verovatno razlog, ali jedva čekam - prokomentarisao je on.

Peri je u svojim memoarima otkrio i da je u jednom trenutku imao samo dva procenta šanse da preživi. To se dogodilo nakon što mu je usled dugotrajne zloupotrebe raznih supstanci puklo debelo crevo. Tada je imao 49 godina. Dve nedelje je bio u komi i proveo je mesece u bolnici. On je istakao da je želeo da podeli svoje bolno iskustvo nakon što je sada siguran da se više neće prepustiti 'mračnoj strani'.

- Morao sam da sačekam dok se ne otreznim i daleko od alkoholizma i zavisnosti da sve to zapišem. Najvažnije je bilo da sam bio prilično siguran da će to pomoći ljudima - rekao je on.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

00:33 Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac