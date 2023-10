FITNES BLIZNAKINJE PONOVO ŠOKIRALE: Bile na utakmici Srbije i Crne Gore, pa OPLELE po navijačima! Evo šta su im PORUČILE (VIDEO)

Fitnes bliznakinje Julija i Natalija Đukić nedavno su navukle su gnev javnosti kada su objavile snimak na kom su pokazale da su psa kog su nedavno udomile odvele u azil.

One su juče prisustvovale fudbalskoj utakmici Srbije i Crne Gore, a nakon utakmice su na svom Tik Tok nalogu objavile snimak i tom prilikom su otkrile da im se atmosfera uopšte nije dopala.

- Crnogorski navijači na naše, pa mi na njihove. Zamalo da dođe do tuče, to nam se stvarno ne sviđa. Ovim putem želimo da vas osvestimo da budete kulturni navijači. Svako neka dođe da navija za svoju stranu, a drugu stranu ne treba da mrzite, poštujte ih i to je to. Kad se fokusirate na svoje i igrače i njihovu igru onda ne može da bude loše, a kad se fokusirate negativno na tuđe igrače, onda i te kako može da bude loše - poručile su one i istakle da su ponosne na naše igrače.

e ovako treba da se ponasa svaki navijac kkp koji udje u arenu, a ne da mi iznad glave tresti vrati najku usta kalina...objasnile ❣️ https://t.co/auy0Oks8za pic.twitter.com/fIgVPAmvTk — nije uvek lako (@crnobelookonas) October 18, 2023

- Mi smo najvijači koji smo ponosni, i ovo nam je bila prva fudbalska utakmica u životu. Idemo dalje u pobede nove - rekle su fitnes bliznakinje, a snimak se masovno deli na mrežama.

"E ovako treba da se ponaša svaki navijač", glasio je jedan komentar.

