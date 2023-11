5 NEZABORAVNIH MOMENATA ČENDLERA BINGA: Fibi pokušala da ga zavede, zaglavio se u BANCI, a znate li koji mu je bio najveći strah?

Slavni Metju Peri odigrao je kultnu ulogu Čendlera Binga u sitkomu "Prijatelji". Za 10 godina i u 10 sezona serije nastalo je ogroman broj scena kojima se ljubitelji ove TV priče, a pre svega njegove glume rado vraćaju. Izdvajamo neke od najzapaženijih momenata neodoljivog šaljivdžije sa malih ekrana.

U banci sa supermodelom

Publika se brzo zaljubila u Metjua Perija odnosno Čendlera Binga, a već u prvoj sezoni iskazao je svoj komičarski dar. Videlo se to i u sceni sa supermodelom Džil Gudakre sa kojom je bio zagljavljen u banci.

Odmah je prepoznao manekenku Viktorija sikret modne kuće i na urnebesan način se izborio sa pritiskom da bude u njenoj blizini. Njegov način udvaranja nasmejao je mnoge.

"Žvakaća guma bi bila savršenstvo", rekao joj je, a onda ponovio u mislima: "Žvakaća guma bi bila savršenstvo? Gadim se sam sebi".

Igra pogađanja

Ljubitelji "Pirjatelja" sigurno se sećaju kako je čuvena šestorka Rejčel Grin (Dženifer Aniston), Monika Geler (Korni Koks), LIsa Kudrou (Fibi Bufe), Čendler Bong (Metju Peri), Džoi Tribijani i Ros Geler (Dejvid Švimer) igrala zanimljivu igru.

Osmilio ju je Ros - igra se sastojala iz nekoliko kategorija: strah/ljubimci, drevna istorija, književnost i "sve je relativno". Saznali smo tako da je najveći strah Čendlera bio ples Majkla Fletlija, zvezde šoua "Lord of the Dance".

- Njegove noge mlataraju kao da su odvojene od njegovog tela - rekao je Bing.

Razotkrivanje romanse sa Monikom Geler

Čendler i Monika dugo su krili da su u vezi - rekli su to najpre Džoiju, otkrila je zatim Rejčel pa Fibi. A onda su počeli igru.

Budući bračni par Bing pretvarao se da ne zna da oni znaju za njihovu romansu, a druga strana je takođe glumila da ne zna da je razotkrivena. Postalo je prilično haotično u toj igri nadmetanja. Sve je kulminiralo kada su Fibi i Čendler počeli da flertuju.

- Jako sam uzbuđen što ćemo imati seks - rekao joj je, a kada su bili na korak od poljupca, predao se.

Poslednji je za vezu saznao Ros, šokirao se, ali je vest o venčanju kasnije prihvatio sa oduševljenjem.

Verenička fotografija

Kada su se Monika i Čendler verili, ona je poželela da se to objavi u novinama sa fotografijom, ali je shvatila da se njegov prirodan osmeh gubi kada se uključi foto-aparat.

Pravio je urnebesne grimase, i glumio samo tim pokretima što je dolazilo do izražaja i u filmu "The Whole Nine Yards" gde je igrao uz Brusa Vilisa.

Oproštaj od Dženis

Poslednja sezona donosi preseljenje Monike i Čendlera iz Njujorka u predgrađe. Potencijalni kupac njihove nove kuće je Dženis, njegova bivša devojka, od koje se on oprašta i pokazuje dobro poznatu nežniju stranu.

Metju Peri pronađen je mrtav u đakuziju na svom imanju u Los Anđelesu. Sumnja se da se utopio. Zvanični uzrok smrti saopštiće se nakon toksikološle analize.

