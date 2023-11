"OŽENIO SAM SE NJOM I ODVEZLI SU ME NAZAD" Iza kultne scene VENČANJA MONIKE I ČENDLERA krije se BOLNA ISTINA, ovo niko nije znao

Iznenada preminuli glumac Metju Peri tokom svoje karijere snimio je desetine scena koje su postale kultne i obeležile seriju "Prijatelji", u kojoj je glumio Čendlera Binga, a iza nekih se kriju tužne priče za koje su tek retki znali.

Metju se u svojim memoarima "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", koje je objavio godinu dana pre smrti, otvorio o jednom od bolnijih iskustava kroz koja je prošao boreći se sa zavisnošću dok je bio na setu "Prijatelja".

Pokojni glumac, koji je preminuo u 54. godini 28. oktobra, otkrio je pozadinu priče koja stoji iza kultne scene iz 2000. godine, u kojoj se njegov lik, Čendler Bing, ženi Monikom Geler, koju je glumila Kortni Koks. Naime, on je tada bio usred premeštanja iz jedne rehabilitacione ustanove u drugu.

"Na set 'Prijatelja' dovezao me tehničar iz Malibua. Oženio sam se Monikom i odvezli su me nazad u centar za lečenje - na vrhuncu moje najviše tačke u 'Prijateljima', najviše tačke u mojoj karijeri, kultnog trenutka u kultnoj seriji - u kamionetu kojim je upravljao trezni tehničar'', opisao je Peri svoje putovanje iz rehabilitacione ustanove "Promises" do parcele Warner Brosa kako bi snimio dvodelnu epizodu sedme sezone.

Opisao je i kako mu je Dženifer Aniston pristupila kada se tog dana pojavio na setu, nakon što ga duže vreme nije bilo na snimanju.

foto: Warner / AFP / Profimedia

"Kada sam stigao, Džen Aniston je rekla: 'Bila sam ljuta na tebe'", napisao je. '''Dušo', rekao sam, 'da si znala kroz što sam prošao, ne bi bila ljuta na mene'."

U svojim memoarima Metju je dodao da je njegov otac, Džon Benet Peri, zapretio da će ga izbaciti iz serije nakon što su njeni kreatori Marta Kofman i Dejvid Krejn pitali može li on da snimi epizodu.

foto: Printscreen YouTube

"Bio sam jako zahvalan što mi je otac i što je radio to kao tata, ali isto tako nisam hteo da budem problem. Samo su radili svoj posao; imali su TV seriju broj jedan, a dva glavna lika bila su pred venčanjem. Nisam mogao jednostavno da nestanem. Samo sam želeo da sve bude u redu", objasnio je u knjizi.

Serija je trajala deset sezona, premijerno je prikazana 1994, a poslednja epizoda, koja je emitovana 2004. godine, oborila je rekorde s više od 50 miliona gledalaca.

