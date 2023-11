"SRCE ME BOLI!" OVA FOTOGRAFIJA SRUŠILA INTERNET POSLE SAHRANE METJUA PERIJA: "Nikada neću moći da se oprostim od njega"

"Nikada neću moći da se oprostim od njega", glasi komentar na fotografiju koja je nakon sahrane Metjua Perija, prošlog petka u Los Anđelesu, rastužila mnoge na Instagramu.

Radi se zapravo o kolažu slika, na jednoj je slavni glumac sa kolegama iz serije "Prijatelji", a na drugoj je fotografija sa sahrane, na kojoj je preostala petorka iz čuvenog sitkoma.

Prva fotografija zabeležena je 2021. kada se ekipa "Prijatelja" okupila povodom 25 godina serije. Snimljen je bio tim povodom i specijal koji je nominacijom za Emi nagradu. Bio je to poslednji put da je čuvena šestorka, Metju Peri, Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisa Kudrou, Dejvid Švimer i Met Leblank, bila zajedno u javnosti.

foto: Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Brojni obožavaoci kultnog sitkoma, ali i ostalih uloga Metjua Perija i dalje se ne mire sa njegovim odlaskom o čemu govori i komentar sa početka teksta, ali i ovakve reakcije: "Ne mogu da verujem da je prošlo nedelju dana. Želim da je to sve ovo samo san. Zbogom, Metju. Zbogom, Čendlere".

Veliki broj fanova okupljalo se juče, dan nakon sahrane, ispred imanja Metjua Perija, kako bi ostavili cveće, ali i poruke sa posebnim značenjem. Mešut tim porukama su i slike "Prijatelja", ali i crteži glumca u kostimu Betmena, kog je on obožavao.

foto: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sedam poslednjih objava Metjua Perija na Instagramu bile su povezane sa Betmenom odnosno sa šišmišom, čuvenim znakom iz kultnog filma.

Obožavaoci Metjua Perija tvrdili su da su njegove poslednje objave na Instagramu- sedam poslednjih oglašavanja na ovoj društvenoj mreži, bile zapravo njegov poziv u pomoć. Signal šišmiša bio je signal u izmišljenom Gotam sitiju za pozivanje superheroja da pomogne. "Ja sam Metmen", potpisivao je te poruke slavni glumac, a evo šta se zapravo krilo iza toga.

"Metju je bio jako drag i pomalo štreber. Voleo je Betmena. Nazvao je svoj auto Betmobil jer je bio zatamnjen u crno i imao je mat boju na sebi, baš kao Betmobil. Mislim da ljudi koji pretpostavljaju da su njegovi postovi o signalu šišmiša ili činjenici da se naziva Betmanom bile nekakve podsvesne poruke za traženje pomoći ili vapaj za pomoć, potpuno greše. Bio je samo slatki štreber koji je voleo Betmena. U knjizi govori o svojoj ljubavi prema Betmenu. Svako ko nagađa da je to imalo veze sa tim, zanosi se", tvrdi Atina Krozbi, bivša Miss Teen USA koja je dan pre nego što je glumac preminuo, bila sa njim u hotelu na Beverli Hilsu. Ona negira da su poruke o Betmenu bila vapaj za pomoć.

Slavni glumac Metju Peri sahranjen je prošlog petka u Los Anđelesu. Služba je održana u crkvi nagroblju Forest Lawn, čemu su prisustvale njegove kolege i prijateji iz serije "Friends" ("Pirjatelji").

"Glumačka ekipa "Prijatelja" nije prisustvovala drugom delu sahrane koji se odvijao dalje od crkve u The Courts of Remembrance koja se sastoji od nekoliko otvorenih parcela. To je posebno, skrivenije područje. Privatnije. Tom delu prisustvovali su samo porodica i najbliži prijatelji Metjua Perija. Manje od 20 ljudi", ispričao je izvor.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pre toga je u crkvi bilo još 20- ak ljudi, bilo je veoma intimno. "Nakon službe prijatelji su otišli dok su se njegova porodica i nekolicina ljudi odvezli automobilom do mesta gde je prevezen kovčeg i potom odnet u Dvorište sećanja", dodao je insajder.

Metju Peri pronađen je mrtav u đakuziju na imanju u Los Anđelsu, 28 oktobra. Rade se toksikološke analize koje će otkriti uzrok smrti slavnog glumca. Pretpostavlaj se da se utopio nakon srčanog udara.

(Kurir.rs/BlicŽena)

