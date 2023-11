"MOŽE LI DA BUDE JEZIVIJE" Fanovi "Prijatelja" nakon smrti Metjua Perija traže da se jedna scena UKLONI: "Predvideli su budućnost"

Obožavatelji "Prijatelja" žele da se iz serije izbaci scena za koju kažu da je "predvidela" smrt Metjua Perija. Glumac je preminuo u 54. godini, a njegovo telo pronađeno je u đakuziju u njegovom domu u Los Anđelesu. Još se ne zna tačan uzrok smrti.

Zbog okolnosti u kojima je umro, društvenim mrežama sada se proširila jedna scena iz "Prijatelja" koja nakon Perijeve smrti deluje dosta jezivo. Reč je o sceni iz pete epizode sedme sezone, koja nosi naziv "The One With The Engagement Picture" i prvi put je prikazana 2000. godine.

Ljudi pišu: "Može li jezivije?"

U spornoj sceni Čendler i njegova verenica Monika Geler (Kortni Koks) poziraju za fotografije kojima će najaviti venčanje, prilikom čega je njemu teško da se prirodno nasmeje. "Šta ti je s facom?" pita Monika Čendlera.

"Ova fotografija bi trebalo da govori da će se Geler i Bing venčati, a ne da je lokalna žena spasila utapajućeg kretena", dodaje. Na to fotograf krene da se smeje, što Moniku iznervira, pa mu kaže: "Hej, nemoj da mu se smeješ! On je moj utapajući kreten."

"Ova scena ne zvuči dobro nakon vesti o uzroku njegove smrti", "Može li ova scena biti jezivija?", "Moraju da izbace ovu scenu iz serije. Praktično su predvideli budućnost", samo su neki od komentara uznemirenih obožavatelja.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Bonus video:

00:31 JAČA OD SUDBINE