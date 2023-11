DŽENIFER ANISTON JE URADILA JEDNU STVAR NA SAHRANI METJUA PERIJA DA BI SE IZBORILA SA TUGOM: Evo kako se OPROSTILA od prijatelja

Dženifer Aniston i Metju Peri bili su nerazdvojni prijatelji godinama. Prijateljstvo se dokazalo u veoma teškim momentima, a njegov odlazak ozbiljno je uzdrmao čuvenu glumicu, koja je na njegovoj sahrani viđena u društvu ostalih glavnih glumaca serije "Prijatelji". Očevici su otkrili šta je uradila po ulasku u crkvu na groblju u Los Anđelesu gde je prošlog petka sahranjena holivudska zvezda.

Glumica je na sahranu stigla u pratnji telohranitelja, zatim se ispred crkve sastala sa Kortni Koks, Lisom Kudrou, Dejvidom Švimerom i Metom Leblankom. Kada je ušla u ckrvu, osamila se i izdvojila se od ostalih. To je bio njen način da se oprosti od Metjua Perija, a i da se izbori sa ogromnom tugom.

foto: Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Metju Peri sahranjen je na groblju gde počivaju brojni holivudski velikani. Cveće koje je bilo postavljeno na njegovom grobu sklonjeno je juče jer porodica ne želi (za sada) da se javnost okuplja na tom mestu. Razlog te privatnosti je i činjenica da su pored Metjua Perija sahranjeni brojni slavni glumci.

Metjua Perija je slomila ova njena rečenica

Osim ovih potresnih detalja, u centru pažnju su ovih dana i mnogi drugi dirljivi detalji. Nakon tragedije reči Metjua Perija o njegovom prijateljstvu sa Dženifer Aniston imaju još jači smisao.

foto: Printscreen/ABC

Glumac se u svojim memoarima prisetio kako ga je jedna njena rečenica slomila i kako je nakon toga bio skrhan. "Znam da piješ", rekla mi je. Možemo to da osetimo. Ta množina "mi" pogodila me je kao malj", napisao je. A zatim otkrio šta joj je odgovorio: "Znam da previše pijem, ali ne znam šta tačno da radim povodom toga", piše Page six.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Metju Peri borio se sa zavisnošću od droge i alkohola 27 godina, 15 puta bio je na rehablitaciji. Želeo je da svi znaju da mu je Dženifer najviše pomogla i prva pritekla u pomoć tokom snimanja "Prijatelja" nakon što je primetila šta se dešava sa njim.

foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Smrt Metjua Perija i dalje je misterija, čekaju se kompletni toksikološki rezultati kako bi se saznalo od čega je preminuo. Glumac je pronađen mrtav u đakuziju u Los Anđelesu, pre desetak dana.

(Kurir.rs/Blic žena)