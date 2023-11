MEGAN FOKS OTKRILA DA JU JE ZLOSTAVLJAO BIVŠI KOJI JE "VRLO POZNAT" Fanovi imaju teoriju da je u pitanju OVAJ SLAVNI GLUMAC

Glumica i model Megan Foks (37) objavila je svoju prvu zbirku poezije "Pretty Boys Are Poisonous", u kojoj je progovorila o svojim najintimnijim mislima i ljubavnim slomovima. Megan otkriva veliki deo sebe kroz stihove, uključujući informaciju da je imala spontani pobačaj u vezi s Mašinom Ganom Kelijem.

No, pre njega, Megan je ljubila mnoge muškarce i nisu se svi baš lepo odnosili prema njoj. U knjizi, zvezda "Transformersa" govori o nasilnoj vezi u kojoj je bila. Ne spominjući ime svog zlostavljača, Megan piše u pesmi pod naslovom "Oksikodon i tekila": "Danas je moj greh bio da sam pratila tvog prijatelja do stola/ umesto da čekam da me ti povedeš", pa nastavlja: "Udario si me. I opet. I opet."

Megan nastavlja o zlostavljanju u drugoj pesmi, "ne brini, draga." Ona piše: "Jutra nakon što bi me povredio/ probudila bih se i skuvala ti kafu/ obukla trenerku da ne moraš da gledaš modrice koje si ostavio. "zamislite sve devojke koje ne budu povređene/ jer se smeju šalama drugog dečaka." Pitanje je o kome ona priča?

Megan je rekla za "Good Morning America" u utorak da ne želi da navodi imena - ali ovo je ipak važno za razgovor: "Tokom svog života bila sam u barem jednoj fizički nasilnoj vezi i nekoliko psihički vrlo nasilnih veza.”

Ipak, bila je spremna da kaže nešto više o tome ko su oni. Dva velika otkrića: "užasni" zlostavljači bili su "vrlo poznati" - a njeni odnosi s njima bili su potpuno privatni! Megan piše i o svom procesu ozdravljenja. I da nije bilo njene slave, napisala bi više pesama poput "Oksikodon i tekila" - ali bojala se da će ljudi previše kopati.

Fanovi imaju svoje teorije

Neki njeni obožavatelji nagađaju da je njena fizički nasilna veza bila s glumcem Šajom Labafom, s kojim je glumila u "Transformerima". Za one koji ne znaju, Megan i Šaja Labaf kratko su se zabavljali dok su glumili u prva dva filma o "Transformersima". Svoju romansu su krili od javnosti, a godinama kasnije oboje su potvrdili vezu. Šaja je 2011. rekao za magazin Details (nakon što je Megan napustila franšizu i zamenila ju je Rouzi Hantington Vajtli): “Gledajte, na snimanju ste šest meseci, s nekim ko navija da vas privuče, a vi navijate da vas oni privuku. Nikada nisam razumeo odvojenost posla i života u toj situaciji. Ali vreme koje sam proveo s Megan bilo je naša stvar i mislim da možete videti hemiju na ekranu.”

OK, pa zašto bi fanovi mislili da je on njen zlostavljač?, pita se Perez Hilton na svom blogu. Pa, on je optuženi zlostavljač. Britanska kantautorka FKA twigs tužila ga je 2020. godine, optužujući ga za seksualno zlostavljanje. Progovorila je o njegovom ponašanju prema njoj, tvrdeći da je imao potpunu kontrolu i terao je da spava gola. Opisala je njegov bes ako bi posvetila ikakvu pažnju drugim muškarcima. Za CBS rekla: “Jednom me je čuo kako se smejem na Fejs Tajmu sa svojim prijateljem. Ušao je i žestoko se posvađao sa mnom jer je rekao da me ne zasmejava tako. Onda sam morala da krijem ​​da se smejem s prijateljima.”

Rekla je da nije smela ni da pogleda druge muškarce, čak ni konobare u restoranima. Šajova bivša Kerolin Fo, koja je takođe bila deo tužbe, potvrdila je to.

Međutim, postoji nekoliko razloga za sumnju u teoriju. Kao prvo, čini se da su nakon raskida ostali u prilično dobrim odnosima. Imala je lepe stvari da kaže o njemu barem još 2019, punu deceniju nakon što se njihova veza završila.

