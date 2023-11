KOLEGAMA SE NA SETU OKRETAO ŽELUDAC ZBOG NJEGA: Sve žene su se ložile na njega, a on važi za NAJALJKAVIJEG GLUMCA na svetu (FOTO)

Robert Patinson (37) nedavno je ispričao kako nije baš brinuo o ličnoj higijeni i da su mogle nedelje da prođu, a da on ne opere kosu. To ga uopšte nije opterećivalo, a onda je iz nekog razloga ipak počeo da je pere. Glumca je proslavila uloga u 'Sumrak sagi' zbog koje su ga mnogi prozvali jednim od najatraktivnijih glumaca.

Pre nekoliko godina proglašen je najlepšim muškarcem na svetu i to zahvaljujući matematičkom 'zlatno preseku', ali ss time se mnoge nisu složile i tvrdile su kako ima puno lepših glumaca od njega.

foto: Profimedia

'Često nosim kapu/šešir jer imam toliko ostataka sranja u kosi od godina i godina taloženja, nisam je prao i nisam imao nikakvog smisla za ličnu higijenu. Čak i danas se ne snalazim sa stvarima u kojima bih trebao biti seksi dečko ili šta već i doslovno pitam ljude u studiju da skinu peruti sa mene', rekao je Robert.

Dodao je da ako ne operete kosu šest nedelja, nećete je morati prati nikada više, sve dok ne postane nepodnošljivo. Zbog higijenskih navika je imao problema dok je snimao 'Sumrak sagu', piše Stil.

foto: profimedia

'Smrdi. Mislim, to je užasno. Nikada se ne tušira ​​i to izluđuje ljude na setu', znalo se komentarisati. Koleginica iz filma, Kristen Stjuart, rekla je da je on 'sjajno mirisao' i da nema problem sa njim po tom pitanju.

'To je neka životinjska stvar koja se događa. Išao je uz film, tako da je bio savršen', rekla je. Danas je drugačiji.

'Ne mogu reći da li je to zbog moje veze sa Diorom ili zato što sam stariji, ali sam počeo da vodim računa o higijeni i hidrataciji. To je bila prilično duboka promena u mom životu. Nikada ne bih pomislio da ću jednog dana nositi svilu i saten', zaključio je.

(Kurir.rs/Story.hr)