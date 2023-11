ROĐENA ĆERKA GA NIJE PREPOZNALA: Slavnog pevača su DOKUSURILE alkohol i droga, a sa OVOM MENTALNOM BOLEŠĆU se dugo borio (FOT)

Netfliksov dokumentarac "Robi Vilijams" nedavno je ugledao svetlost dana, a reakcije na intimne ispovesti pevača od tada se ne stišavaju. Ipak, Robijeve obožavatelje najviše je iznenadila njegova jedanaestogodišnja ćerka Tedi, koju je dobio u braku sa glumicom Ajdom Fild.

Naime, u jednom delu dokumentarca pevač je gledao stari snimak sa jednog nastupa, kad ga je ćerka pitala ko je osoba na snimku. Nakon što joj je Vilijams rekao da je to on, ona je šokirano izjavila: 'O moj Bože'.

U nastavku snimka pevač podstiče publiku na psovanje, zbog čega je ćerki rekao da napusti prostoriju zbog eksplicitnog sadržaja. Njoj se ovo nije svidelo, pa joj se kasnije izvinio i rekao kako još uvek nije dovoljno odrasla za gledanje ovakvih videa. Inače, ceo dokumentarac govori o Robijevoj borbi sa mentalnim poteškoćama, kao i o dugogodišnjoj borbi sa zavisnostima.

'Ukopao sam se u mentalne bolesti, alkoholizam i droge. I onda gledam to sve, sve te epizode. Ono što mi je bitno je da sam imao kontrolu nad delom narativa. Ovako ja kontrolišem narativ', rekao je za Rojters pre izlaska dokumentarca.

Podsetimo, nakon što se u tinejdžerskom periodu pridružio bendu 'Take That' postigao je svetski uspeh, a tada se prvi put suočio sa anksioznošću i depresijom. Uz to, sa obožavateljima je podelio i kako pati od telesne dismorfije i to nakon što su se oni zabrinuli zbog njegovog mršavog izgleda.

