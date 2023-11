ZVANIČNO ODBAČENA OPTUŽBA PROTIV ČUVENOG REPERA: Bivša devojka ga optužila za zlostavljanje i batine pa EKSPRESNO SKLOPILI NAGODBU

Zvanično je odbačena tužba protiv čuvenog repera Paf Dedija koju je podnela njegova bivša devojka Kasandra Ventura poznata kao Kasi. Do nagodbe je došlo veoma brzo s obzirom na to da je ona tužbu podnela prošlog četvrtka.

"Samo da stvari budu jasne, odluka o nagodbi oko tužbe ni na koji način nije priznanje nedela. Odluka gospodina Kombsa o nagodbi ni na koji način ne odbacuje njegovo otvoreno poricanje tužbe. Srećan je što su postigli zajedničku nagodbu i želi gospođi Ventura sve najbolje", rekao je advokat Paf Dedija Ben Brafmen.

Reper je viđen pre nekoliko dana u Majamiju i izgledao je veoma uznemireno. Vest o tome da je tužba zvanično odbačena donosi TMZ.

Pevačica Kasandra Elizabet Ventura poznatija kao Kasi optužila je repera i hip-hop mogula da ju je silovao i tukao. Tužba je obuhvatala i optužbu za trgovinu ljudima.

U sudskim dokumentima se navodi da je Kasanda Ventura upoznala Paf Didija 2005. kada je imala samo 19 godina, on je, kako je ona tvrdila u tužbi, počeo da je zlostavlja i kontroliše i prisiljava na seks sa muškim prostitutkama dok je on sve to snimao, fizički ju je zlostavljao i drogirao.

Pevačica je rekla da je reper čije je pravo ime Šon Kombs provalio u njen dom i silovao ju je pred kraj njihove dugogodišnje veze 2018. godine. U tužbi se navodi i da je reper “bio sklon nekontrolisanom besu i da je često divljački tukao gospođu Venturu".

Njegov advokat je negirao optužbe, a njen branilac rekao je za New York Times da su pevačica i Paf Dedi razgovarali pre nego što je podnela tužbu, a da joj je on ponudio novac da ćuti. Napomenuo je da se radilo o iznosu od osam cifara, ali da to ona nije prihvatila.

Kasandra Ventura Kasi i Paf Dedi bili su u vezi 10 godina, do 2018. Ona se naredne godine udala za fitnes trenera Aleksa Fajna sa kojim ima dve ćerke.

