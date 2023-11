PRIČALI SU DA JE UMRO OD PREDOZIRANJA NARKOTICIMA: Isplivala istina o tragičnoj smrti slavnog kuvara, evo šta se zaista desilo

Majkl Kjarelo, slavni kuvar, umro je od alergijske reakcije koja je pokrenula fatalan lanac događaja prema rečima patologa. Imao je 61 godinu.

Zvanični uzrok smrti bivše zvezde "Food Network" je alergijska reakcija koja rezultira anafilaktičkim šokom, što dovodi do srčanog udara rekao je mrtvozornik u okrugu Napa za TMZ.

foto: Dave Kotinsky / Getty images / Profimedia

Rečeno je zbog alergijske reakcija Majkl poslat u bolnicu, gde je vraćen u život da bi kasnije umro od hipoksično-ishemične encefalopatije - disfunkcije mozga uzrokovane nedostatkom kiseonika i krvotoka.

foto: Dave Kotinsky / Getty images / Profimedia

Mrtvozornik je takođe rekao nedavna upotreba kokaina bila još jedno „značajno stanje“ zabeleženo u konačnim nalazima o Kjarelovoj smrti, ali kako je novinarima TMZ-a rečeno, iako je kokain bio u njegovom sistemu, on nije umro od predoziranja drogom.

foto: Printskrin / You Tube/Hungry

Majkl je preminuo 7. oktobra u medicinskom centru "Queen of the Valley" u Napi, gde je hospitalizovan zbog alergijske reakcije. Još uvek nije jasno da li je Majklova fatalna alergijska reakcija bila povezana sa hranom ili od čega je nastala.

foto: Printskrin / You Tube/Hungry

Majkl je dugo radio na TV-u, sa svojom emisijom "Easy Entertaining With Michael Chiarello" koja se emitovala 10 sezona na Food Network-u. Zvezdani kuvar je takođe bio predstavljen u hit serijama kao što su "Chopped", "The Next Iron Chef" i "Top Chef".

(Kurir.rs/TMZ/A.M.)

Bonus video:

02:36 KOMEMORACIJA ŽARKU LAUŠEVIĆU: Jecaji i tuga u JDP-u, supruga Anita s decom u prvom redu NEMA OD BOLA