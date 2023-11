NAJVEĆA LJUBAV PRINCEZE DAJANE NIJE BIO DODI: Batler otkrio detalje: Kad je ugledala ovog muškaraca rekla je da je "ON TAJ"! FOTO

U svojoj knjizi "The Way We Are", dugogodišnji batler i blizak prijatelj princeze Dajane, Pol Burel, otkriva do sada neotkrivene aspekte njenog života. Iako se većina seća princeze Dajane po vezi s filmskim producentom Dodi Al Fajedom, koja je završila tragično u saobraćajnoj nesreći u Parizu pre 26 godina, Burel tvrdi da je njena prava ljubav bila britanski kardiohirurg Hasnet Kan.

Burelova izjava stavlja naglasak na dugogodišnju vezu između princeze i britanskog kardiohirurga, osvetljavajući aspekte njenog života koji su možda manje poznati javnosti. Bez obzira na javne percepcije i medijsko pokrivanje njenog života, Burel iznosi svoj pogled na ono što je doživljavao u to vreme.

Ova knjiga predstavlja jedinstven uvid u intimne detalje života princeze Dajane, pružajući čitaocima priliku da sagledaju njenu ličnost iz perspektive bliskog prijatelja i poverenika kao što je bio Pol Burel.

- Upoznala ga je nakon posete prijatelju u londonskoj bolnici Rojal Brompton. Naime, vrata lifta su se zatvarala i neko ih je zaustavio, kao u filmu. Tada je ugledala Kana i rekla da je on "taj" – kaže Burel za ABC.

Ironično je što je ovaj kardiohirurg mogao pružiti pomoć princezi Dajani nakon saobraćajne nesreće sa Dodijem al Fajedom, da se nalazio bliže mestu događaja. Prema rečima batlera, hirurg je kontaktirao Burela nekoliko dana nakon nesreće, izražavajući očaj i tvrdeći da je mogao da operiše Dajanu i spasi je, jer je uzrok njene smrti bilo pucanje aorte.

I dalje postoje različita nagađanja u vezi s pravim uzrokom smrti princeze Dajane i drugih osoba u vozilu.

Dok neki krive paparace koji su pratili vozilo u kojem se nalazila Dajana, drugi spominju alkoholizirano stanje vozača Pola. Ovi elementi dodatno oblikuju tajanstvenu priču koja okružuje tragični događaj koji i dan danas interesuje brojne ljude širom sveta.

