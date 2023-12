GLUMAC IZ HIT SERIJE VIŠE PUTA DOŽIVEO MOŽDANI UDAR: Postao otac, a ničeg se NE SEĆA! Evo kako se danas bori sa posledicama

Američki glumac Frenki Muniz, najpoznatiji po ulozi 'problematičnog genijalca' Malkoma u seriji 'Malkom u sredini', svojevremeno je priznao da je imao velikih zdravstvenih problema zbog kojih danas nema dugoročno pamćenje i zbog kojih se većine događaja iz prošlosti ne seća.

'Znam samo kako je to biti ja, odnosno imati moj mozak. Tek kad me ljudi podsete na nešto što smo radili zajedno, shvatim koliko mi je pamćenje loše. Ne sećam se većine stvari o kojima pričaju, ali ne osećam se tužno ili loše zbog toga. Jednostavno, takav je život. Pokušavam ga živeti najbolje što mogu i trudim se iskoristiti sve prilike koje imam', objasnio je glumac, koji danas slavi 38. rođendan.

Serija se snimala šest godina, a Frenki je u tom periodu stekao svetsku slavu te je dva puta nominovan za Zlatni globus i jednom za nagradu Emi. Nakon završetka serije, još dve godine bavio se glumom, a onda je sve šokirao 2008. godine kada je rekao da se povlači iz glume kako bi postao profesionalni vozač formule.

Nažalost, 2009. godine tokom trke je doživeo tešku nesreću, u kojoj je zadobio potres mozga. Nakon toga odustao je od karijere profesionalnog vozača, iako ga i dalje na društvenim mrežama vidimo u bolidima, a zatim se okušao u ulozi bubnjara benda Kingsfoil. I to je bilo kratkog veka, a onda je 2012. godine šokirao obožavatelje vešću da je imao manji moždani udar. I godinu dana kasnije imao je još jedan moždani udar i shvatio da zaista ima ozbiljnih problema s pamćenjem.

Iako nije poznato kada je počeo da gubi pamćenje, glumac je tek 2017. godine prvi put otvoreno progovorio o svojim zdravstvenim problemima.

'To je nešto o čemu nikada nisam želeo da razgovaram jer sam to samo ja i to je moj život. Međutim, razgovarali smo o seriji 'Malkom u sredini' i kako je to sve počelo i shvatio sam da se uopšte ne sećam da sam učestvovao u snimanju te serije', otkrio je Frenki te dodao da mu je veliku podršku pružila njegova supruga, glumica i model Pejdž Prajs, koja mu je predložila da u dnevnik zapisuje sve što su zajedno radili, kako bi se kasnije mogao podsetiti na njihove zajedničke trenutke.

Par se venčao 2020. godine, a u martu 2021. dobili su sina Mauza Mosleja.

Muniz je prethodno bio veren sa Džejmi Grejdi i publicistkinjom Elicijom Meri Tarnbou koju je upoznao preko zajedničkog privatnog trenera u teretani u Los Anđelesu.

