GLUMAC JE IZGUBIO PAMĆENJE ZBOG MOŽDANOG UDARA SA SAMO 27 GODINA: Sve je propalo, sad je postao je otac i ima razlog za RADOST!

Glumac Frenki Muniz (35) ne krije radost što je postao otac. Naime, on i supruga Pejdž Prajs (28) dobili su zdravog dečaka, a on se o svemu oglasio na Instagramu.

"Svete, upoznaj mog sina Mauza Mozlija Muniza. On je rođen 22. marta u 11.15. To je trenutak koji je promenio moj život zauvek. Rečeno mi je da će biti tako, ali nisam očekivao toliko jake emocije čim sam ga video. Iskreno, nisam znao da je moguće voleti nešto toliko koliko ja volim njega. Trebalo mi je dosta vremena da se javim, ali ja sam 1000 posto opčinjen njime i već žudim da svaki trenutak koji on provede na zemlji bude najbolji. Veoma sam emotivan i ne mogu da verujem koliko sam srećan što imam najneverovatniju ženu i dete i sada hoću da napravim svet boljim mestom za život za njih. Čak sam izabrao da prestanem da vozim motor i slušam K-LOVE na radiju dok vozim u zakonskom ograničenju. Volim te Mauz. Volim te @pogmuniz", piše na njegovom Instagram profilu.

Da im stiže prinova otkrili su prošle godine u septembru, ali nisu hteli da otkriju pol. Nakon samo mesec dana odlučili su da ipak otkriju obožavaocima da im stiže dečak, a kada su se prvi put odlučili da tu vest sa publikom da će postati roditelji, učinili su to na Jutjubu.

"U poslednje četiri i po godine Pejdž i ja zajedno smo iskusili toliko neverovatnih stvari. Proputovali smo svet i doživeli brojne stvari za koje se pružaju prilike jednom u životu. Iako još uvek verujemo da nas mali trenuci između velikih čine najsrećnijima, ništa se ne može uporediti sa slušanjem otkucaja srca vaše bebe ", rekao je 35-godišnjak koji je 2017. godine po prvi puta otkrio detalje o seriji moždanih udara, koje je imao prvi put sa 27 godina.

Frankie se zbog tih moždanih udara snimanja serijala "Malkom u sredini" većinom ne seća.

"Svi zasigurno mislite kako su se moje godine za pamćenje dogodile tokom snimanja serije "Malkom u sredini", ali prava je istina da se tog razdoblja uopše ne sećam, kao da to nisam bio ja. ", rekao je glumac jednom prilikom.

Naime, u životu je pretrpeo čak devet potresa mozga, a 2012. godine je imao prvi od dva ishemijska napada, koji su poznati kao "minijaturni moždani udari" koji nastaju kad organi ne dobijaju dovoljno kiseonika.

Istraživanjima se pokazalo da je pretrpeo najmanje 15 takvih manjih moždanih udara.

"Uvek sam bio zdrav. Nikad nisam pio alkohol, nisam zapalio nijednu cigaretu niti probao drogu. Jedino što sam osećao bio je stres. Volim da sam stalno u pokretu i ne znam da se opustim.", rekao je glumac jednom prilikom, a tvrdi da se ne oseća loše već da pokušava živeti najbolje moguće sa obzirom na okolnosti.

