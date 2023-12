BIVŠOJ PLEJBOJ ZEČICI OTKRIVEN AUTIZAM U 43. GODINI: Zbog OVIH SIMPTOMA oduvek sam sumnjala da ga imam, a ovo sam stalno radila

Bivša Plejboj zečica Holi Medison otkrila je da joj je dijagnostikovan autizam. "Lekari su mi rekli da imam visoku izvršnu funkciju, što znači da u velikoj meri mogu da se bavim svojim životom i radim sve "normalno"", rekla je atraktivna plavuša u podkastu "Talking To Death". Holi je dodala da je ona "vrlo funkcionalna" osoba i da razume da njena dijagnoza nije tako esktremna kao kod drugih koji imaju poremećaj iz ovog spektra.

"Ja ne govorim u ime cele grupe. Sa razlogom se to zove spektar autističnih poremećaja", prokomentarisala je.

Slavna 43-godišnjakinja ističe da se, kada je prvi put dobila dijagnozu, lako prisetila da su pokazatelji poremećaja bili prisutni još otkako je bila dete.

"Već neko vreme sumnjala sam u to, jer mi je mama rekla da je oduvek bila sumnjičava da imam autizam. Prva stvar koju je primetila bilo je da sam se kao dete često izolovala i isključivala u društvu. Ljudi bi je uvek pitali: 'Šta nije u redu sa njm? Šta joj je?' Moja mama je uvek odgovarala: 'Ona razmišlja'", ispričala je Holi.

foto: Profimedia

Ona je dodala da je oduvek imala problema da prepozna društvene znake ili da shvati stvari na isti način kao i svi drugi ljudi.

"Stalno sam nalazila opravdanje za to. Mislila sam da je to zato što sam odrasla na Aljasci, a zatim sam se u periodu srednje škole preselila u Oregon. Verovala sam da je to samo do velike društvene promene. Uvek sam to pripisovala tome što sam veoma introvertna", priča Holi Medison.

foto: Profimedia

Ona je objasnila i da su neke njene borbe sa prilagođavanjem u društvu dobile objašnjenje nakon što joj je dijagnostikovan autizam, te da joj je jasno zašto su je ljudi doživljavali pogrešno i verovali da ih tretira na ružan način.

"Misle da sam snob ili misle da smatram da sam bolja od svih ostalih. Mislim da je to zbog toga što sam toliko tiha; tek nedavno sam naučila da uspostavim kontakt očima i često se izgubim u svojim mislima, pa ljude to vređa na neki način", istakla je.

foto: Printscreen/Instagram

Dodala je i da ona nema merilo i ne ume da proceni kada je neko završio sa razgovorom ili svojim izlaganjem, što je dovodi do toga da često slučajno prekida ljudi i na taj način ih razbesni. Ona je apelovala na druge da to ne shvataju lično jer ona "jednostavno nije na istoj talasnoj dužini kao drugi ljudi".

"Svako funkcioniše drugačije i možda mislim da nam treba malo više strpljenja kada komuniciramo sa drugima, jer ne znamo sa čime se nose i koji je njihov nivo društvene funckije", dodala je Holi.

(Kurir.rs/Blic žena/Prenela:T.B.)

Bonus video:

05:47 Da li MMR vakcina izaziva autizam?