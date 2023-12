KONCERTI U BEOGRADU I NOVOM SADU: Čuveni bend "Fit" obradio veliki hit grupe "U škripcu" (FOTO)

Čuvena grupa "Fit" iz Rijeke objavila je novi singl - "Siđi do Rijeke", obradu velikog hita grupe "U škripcu" iz 1983. godine koja se u originalu zove "Siđi do reke". Ovaj "vanredni" singl najavljuje velike prednovogodišnje koncerte Fita kojim promovišu album "The Best Of Fit" i obeležavaju 40 godina od osnivanja benda: 29. decembra u Domu omladine Beograda i 30. decembra u SKCNS Fabrika u Novom Sadu.

- Pesma se u originalu zove "Siđi do reke", ali su momci iz Fita, s obzirom na to da je grupa iz Rijeke, simbolično, uz dozvolu autora muzike i teksta Zorana Vulovića Vuleta, promenili naziv pesme i uradili novi aranžman. Pesma je snimana u studiju Nena Belana u Rijeci i Zox studiju u Amsterdamu. Svirali su i pevali Fitovci: Davor Lukas (glavni vokal), Zorko Opačić (gitara), Mirko Sokolović (bas gitara), Alen Tibljaš (bubanj), a Davoru i Zorku se na pratećim vokalima pridružio i legendarni Neno Belan - kaže za Kurir Goran Jović, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Fidbox i dodaje da se od 8. decembra na YouTube kanalu ove izdavačke može poslušati novi singl benda Fit - "Siđi do Rijeke".

Bend je osnovan sredinom 1980-ih, a vremenom su stekli veliku popularnost širom Jugoslavije. Ime Fit sastavu određuje pankerska moda (kožne jakne, zakovice, frizure), pa su se nazvali po gelu za kosu FIT. U vreme fraspada Jugoslavije grupe je prestala da psotoji, ali su se oponovo okupili 2000 -tih. Njihovi veliki hitovi poput "Mačka", "Zaboraviću sve", "Rijeka", "Naša noć", "Telefon", "Rock'n'roll je kriv za sve" nadživeli su ovu grupu i dalje su popularni na prostorima bivše SFRJ. R.N.

