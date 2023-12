VAŽE ZA NAJMISTERIOZNIJI PAR U HOLIVUDU: Sada su dobili ćerku u TAJNOSTI, a evo šta je slavni glumac poručio povodom srećne vesti

Slavni glumac dobio je ranije ove godine ćerku, i za to se tek sada saznalo. S obzirom na to da su on i njegova supruga najmisteriozniji par Holivuda, ne čudi ovaj podatak. Bračni partneri imaju i sina, i njegovo rođenje bilo je dugo tajna za javnost.

Ponosni otac je zvezda filma "Ferrari" Adam Drajver koji je prethodnog vikenda gostovao u "Saturday Night Live" pa je kroz šalu rekao: “Prošle godine poželeo sam da dobijem ćerku i to se ostvarilo što je iscrpljujuće. Dakle, ove godine želim lek protiv nesanice".

Glumac i njegova supruga Džoan Taker pojavili su se u februaru u Njujorku, kada je do izražaja došao njen trudnički stomak. Par je 2016. dobio sina, a 2018. se saznalo za to.

Drajver i Džoan Taker skoro nikada ne objavljuju detalje iz privatnog života. Plan im ponekad poremeti njegova sestra objavama na Instagramu koje se tiču njih dvoje.

Adam Drajver koji je za sada o očinstvu govorio samo indirektno, poput intervjua za W magazin 2017. godine, i Džoan Taker upoznali su se na Džulijardu 2000. a venčali 2013. Izjavio je da je zahvaljujući supruzi ostao normalan usred holivudskog ludila, piše Page six.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

