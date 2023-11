NAKON SKANDALOZNOG RAZVODA, ŠUŠKA SE DA JE KEVIN KOSTNER U VEZI S KOLEGINICOM: Glumica se oglasila, pa otkrila ISTINU

Riz Viterspun i Kevin Kostner nisu par uprkos glasinama koje kruže društvenim mrežama o potencijalnoj novoj romansi na holivudskoj sceni, potvrdio je Page Six.

"Ova priča je potpuno izmišljena i nije istinita", kazao je menadžer glumice koja je očito po kratkom postupku odlučila da stane na put takvim pričama. Nagađanja o tome da su dvoje glumaca u ljubavnoj vezi počela su kružiti u sredu, a obožavatelji su se pitali da li je istina da su 68-godišnja zvezda serije "Yellowstone" i 47-godišnja Viterspun našli utehu jedno u drugome nakon razvoda. Deo njih je bio sumnjičav, no dobar deo ljudi bio je oduševljen takvoj ideji.

foto: Jason Howard / INSTAR Images / Profimedia

Glasine o ljubavnom životu zvezde serije "Sweet Home Alabama" u centru su pažnje obožavatelja otkako je objavila da se razvodi od Džima Tota nakon 12 godina braka. Oskarom nagrađena glumica otkrila je u martu da su uprkos razvodu, uživali u puno prekrasnih godina zajedno te da idu napred sa dubokom ljubavlju, ljubaznošću i uzajamnim poštovanjem za sve što su zajedno stvorili.

foto: Profimedia

Zahtev za razvod od bivšeg agenta za talente zvanično je podnela otprilike nedelju dana kasnije. Roditelji su 11-godišnjeg sina Tenesija, a Viterspun je i mama ćerke Ave (24) i sina Dikona (20) koje je dobila u braku s glumcem Rajanom Filipom. Trebalo je samo mesec dana pa da počnu kolati priče kako se Viterspun viđa sa Tomom Brejdijem nakon njegovog razvoda od Žizel Bundšen, ali oboje su potvrdili da se čak nikada nisu ni upoznali.

foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Kostner je u međuvremenu u septembru okončao svoju brutalnu brakorazvodnu bitku sa bivšom suprugom Kristin Baumgartner. Nakon četiri meseca borbe, zvezda "Polja snova" pristao je da dizajnerki torbica (49) plati više novca nego što je nalagao njihov predbračni ugovor.

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Kevin i Kristin Kostner došli su do prijateljskog i međusobno dogovorenog rešenja svih pitanja koja se odnose na njihov brakorazvodni postupak", objavili su njihovi predstavnici u zajedničkoj izjavi za Page Six u to vreme.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)