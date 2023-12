MISTERIJE KUMA 2! Kako je Majkl Korleone znao da je Rici IZDAJNIK zbog koga je Soni BRUTALNO SMAKNUT? Evo ko mu je OTVORIO OČI

U filmu "Kum", događaj koji je potpuno promenio paradigmu borbe porodice Korleone za prevlast, bila je zamka postavljena trenutnom donu, Soniju Korleoneu. Postojao je neko u porodici ko je kovao zaveru da se on ubije... Izdajica.

Međutim, nakon godina popravljanja i izgradnje porodičnog imena, Majkl se konačno suočio sa izdajnikom, iako ga je dugo opuštao, dajući mu lažni osećaj sigurnosti. Kao što svi znamo, izdajnik je bio Karlo Rici, muž Majklove rođene sestre Koni Korleone..

Dakle, pitanje koje smo se svi postavljali je kako je Majkl znao, iako možemo pretpostaviti da ga je prozreo. Međutim, kada se sve ovo malo bolje pogleda, nije baš tako jednostavno ili jasno kao što smo mislili, već je zapravo prilično šokantno, ali krenimo redom.

Na vrhuncu rata 5 porodica, Karlo je izdao porodicu Korleone i odigrao ključnu ulogu u uklanjanju v.d. šefa Santina Korleonea, menjajući odnos snaga u ratu. Nakon što mu je sin izrešetan, Don Vito sakuplja ono malo snage što mu je ostalo i ide da pregovara o mirovnom sporazumu sa ostalim porodicama. To ih je dovelo u lošu poziciju, ali moralo je tako da bi dobili na vremenu i da bi se Majkl vratio i preuzeo porodični "posao".

Naravno, Majkl se vratio, prošlo je nekoliko godina, postao je Don i došlo je vreme da se svi svedu svi računi, a nezavršeni poslovi privedu kraju. Jedan od njih je i osveta zbog ubistva starijeg brata Santina Sonija Korleonea.

Da bi ga uljuljkao u lažnu sigurnost, Majkl je Karla primio u uzak krug ljudi, čak postao i kum njegovom sinu, on ga je na kraju "priklještio" da prizna izdaju, što ovog naravno ostavlja u šoku.

Ali pitanje koje svi imamo: kako je Majkl otkrio da je Karlo taj koji je izdao porodicu i izveo celu predstavu uz pomoća Dona Barzinija. Kako je Majkl uopšte uspeo da dobije priznanje od Karla, otkrivajući poslednju nit komplikovane šeme.

Ko je bio Karlo?

Karlo je imao severno italijansko i sicilijansko porekla, odrastao je u Nevadi, a kao bivši radnik, on je emigrirao u Njujork nakon problema sa zakonom. Kasnije je postao prijatelj Sonija Korleonea, preko koga je upoznao njegovu sestru Koni 1941. na rođendanskoj zabavi iznenađenja za Sonijevog oca Vita. Venčali su se poslednje subote avgusta 1945. na tradicionalnom sicilijanskom venčanju na imanju Korleone, što je kompromis napravljen da bi se umirio Vito, koji je bio razočaran izborom ćerkinim izborom muža.

Vito je bio u bolnici, a menjao ga je najstariji sin Soni, međutim porodica nije bila u dobroj poziciji, činilo se da se rat nikada ne prestaje. Iako su se ostale porodice pritajile posle niza napada koje je organizovao upravo Soni, kog su smatrali sjajnim taktičarem koje je uspevao da izađe na kraj sa ostalikmj Donovima, ali mu je falilio Vitovo iskustvo i strateška veština koju je Vito posedovao, a koja je bila neophodna da se završi rat. Sve strane imale ogromne patnje i gubitke u tom ratu, čak su morale da zatvore neke od svojih najprofitabilnijih poslova, a kao rezultat toga, zatvorili su i Karlov posao (klađenje). Naravno, to je povećalo Karlovu mržnju prema Soniju.

1920. Karlo je rođen u Nevadi

1941. Upoznao je Sonija, a malo kasnije je upoznao i ostatak porodice Korleone

Avgust 1945. Ženi Koni Korleone, jedinu Vitovu ćerku

1945. pokušaj ubistva

1946. Majkl Korleone ubija Virdžila Solaca i kapetana Meklaskija

1946. Rat 5 porodica počinje

1947. Majkl ženi Apoloniju

1948. Karlov biznis je propao, pa ga je Soni preuzeo

1948. Don Barzini je kontaktirao Karla

1948. Ubijaju Apoloniju

1948. Sonija rešetaju na naplatnoj rampi

Zašto je Karlo uopšte izdao porodicu Korleone? Najpre, Karlo je oženio Koni bio da obezbedio mesto u porodici Korleone koja je bila veoma moćna i bogata, a on je želeo da postane jedan od Donovih ljudi od poverenja i napreduje na lestvici, ali umesto poverenja i uskog kruga ljudi, on je izopšten i dato mu je nešto usputno i ni izbliza nije stekao prestiž i uticaj koji je želeo. On je smatrao da ga ne poštuju i da ga maltretiraju, pa je svoj bes iskaljivao na ženi što je zateglo njegov odnos sa Sonijem i pogoršalo njegove šanse da se ikada uzdigne u redovima porodice Korleone.

Poslednja kap koja je prelila čašu je bio gubitak kladioničarskog biznisa, na vrhuncu rata pet porodica koji je predvodio Soni i zbog kog je izgubio svoj biznis. Karlo je tada mogao samo da sedi i pije i da bije i maltretira Koni što je radio godinama zbog frustriranosti sopstvenim životom. Međutim, iako su mu godinama gledali kroz prste, Soni je ovog puta zaštitio sestru i prebio ga ispred komšiluka što je bilo veliko poniženje. Nije želeo da mu se suprostavi jer je znao da bi Soni ubio boga u njemu i da bi teško preživeo, ali ga je već tada veoma mrzeo.

Don Barzini je čuo za taj incident i rešio je da ga iskoristi i obrne rat porodica u svoju korist. Naravno, Barzini je prišao Karlu i oni su napravili dil kako da Sonija navuku u zamku i time unište porodicu Korleone. Karlo je bio besan, pa je lako pristao na sve i vrlo je verovatno da je Barzini podstakao Karla tako što mu je rekao da će mu biti data neka vrsta moći od ostataka porodice Korleone ili neke druge pozicije moći.

Kako je Majkl znao? Jednostavno rečeno, nije znao. Znali su Don Vito i Tom Hejgen. Oni su znali da među njima postoji izdajnik, a Karlo najveći osumnjičeni, to je jasno jer u romanu Tom teši Karla govoreći da niko neće kriviti zbog svađa sa Koni da su one napravile sve ovo, "ne brini za to, ja ću se pobrinuti za to". Tom ga je smirivao jer je znao da će biti nervozan jer su sve oči uprte u njega, ali je znao i da mora da čeka i da kad dođe vreme da se sa njim postupa kako je zaslužio. U međuvremenu, on bi se osećao bezbedno i ne bi prouzrokovao dalju štetu, a pošto Don nije želeo da osveti svog sina u to vreme, jer je znao da bi to značilo dalje eskalaciju rata, čekao je dok se ne pregrupiše i bude u boljoj poziciji da osveti palog sina.

Pored toga, Vito nije mogao da podnese da njegova ćerka pati i postane udovica kao posledica toga, pa je, kada se Majkl vratio, Don je počeo da ga priprema da preuzme "posao" i da planira kako da se osvete za Sonijevu smrt, kao i da povrate svoju poziciju na vrhu. Kada je Majkl preuzeo poziciju Dona, želeo je da reši sve porodične poslove. Tom ga je obavestio o svemu što se dogodilo dok ga nije bilo i tako je Majkl došao do logičnog zaključka da je Karlo bio taj koja je Barzinijevim ljudima rekao za Sonijevo kretanje i gde će biti jer je upravo Tom prvi posumjao da je Karlo umešan u sve to upravo zbog putanje koju su atentatori znali njegovo kretanje.

Karlo je bio očigledni osumnjičeni jer se sve desilo posle svađe sa Koni jer je veoma brzo posle toga Soni ubijen. Međtum, i dalje je postojala mogućnost da je mogao biti nevin, ali Majkl je ovo lepo odigrao.

Posle onoga što su Tom i Don rekli Majklu, on je znao da postoji izdajica, a ta svađa između Koni i Karla je bila savršeno natempirana.

- Danas rešavam sve porodične poslove, pa nemoj mi reći da si nevin. Priznaj šta si uradio. Ne vređaj mi inteligenciju, to me ljuti. Ko ti je prišao Tatalja ili Barzini? - pitao je Majkl Karla.

- Barzini - kratko je odgovorio Karlo.

Pored toga, Karlo je mogao da najviše profitira tu, želeo je da vidi Sonija mrtvog nakon svih poniženja i batina koje je dobio od njega, stoga je imao razloga da bude umešan u njegovu smrt i dalje izgleda da su svi videli tu malu prevaru, a Karlo je dobio šta je zaslužio.

