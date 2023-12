NIJE JOJ DAO DA ZUCNE DOK SE PORAĐALA, A SA OVOM KOLEGINICOM JE OSETIO FATALNU PRIVLAČNOST: Sve nesuđene ljubavi Toma Kruza (FOTO)

Holivudski zavodnik Tom Kruz je tri puta stao pred oltar, ali svoju srodnu dušu sve do danas nije našao.

Tom Kruz iza sebe ima puno ljubavnih veza, a da je i sam svestan svog problema potvrdio je 2004. godine kad je izjavio da nikada neće biti srećan u ljubavi.

''Ja sam tip koji voli veze. Volim žene'', rekao je.

Baš kao i film u kojem je glumio, ljubav s njim je nemoguća misija, a mi smo izdvojili popis svih žena u njegovom životu.

Među brojnim lepoticama su Vanesa Kirbi, Anabel Volis, Sofija Vergara, Sofija Butela, a ove kratke navodne afere zasenili su njegovi brakovi.

Prva ozbiljna veza bila je s glumicom Melisom Gilbert 1981. godine kad je on imao samo 18 godina.

Gilbert, dečija zvezda 70-ih koja je glumila u seriji ''Little House On The Prairie'', u jednom podkastu je rekla da je njihova ljubav doslovno bila dečija: ''Nismo vodili ljubav. Ljubili smo se, ali iskreno, nije bilo seksa.''

Nakon što su se proslavili u ''Riskantnom poslu'' 1983., on i njegova koleginica Rebeka De Mornej imali su aferu.

Ni De Morej ni Kruz to nisu potvrdili, no njegova veza s Gilbert tad je jednom za svagda prestala.

Veza koja je i tada mnoge šokirala bila je s pevačicom Šer koja je od njega bila starija 16 godina. Upoznali su se na Madoninom venčanju sa Šonom Penom 1985., a zatim su se susreli na jednom dobrotvornom skupu u Beloj kući.

''Nismo izlazili dugo, ali tu je definitivno postojala veza i neka hemija'', rekla je Cher 2018.

S 39 godina i razvedena od Sonija Bona i Grega Almana, Šer je bila poznata slavna osoba. Kruz je tad imao 23 godine i bio je zvezda u usponu.

Šer se prisetila: ''Bio je sramežljiv. Rekao je da niko s njim nije razgovarao. Jednom smo otišli na dejt na večeru u njujorški restoran, a konobarica mu je bila poznata iz njegove stare škole. Rekao mi je da nikad nije razgovarala s njim u školi, ali sada kad je poznat dobio svu njenu pažnju.''

Šer je rekla Opri Vinfri da je bila luda za njim, a nekoliko godina kasnije rekla je da je on bio i njen najbolji ljubavnik. Međutim, njihova romansa se završila kada je Kruz upoznao Mimi Rodžers.

Kruz i šest godina starija glumica Mimi Rodžers upoznali su se na večeri 1985. godine.

Par se venčao u maju 1987. na maloj ceremoniji, ali jedna stvar na kraju je bila okrivljena za raspad njihovog braka. Rodžers je rekla da je to bila njihova veća razlika u godinama i to što su je nazivali ''ženom Toma Kruza'' bio problem, ali je još veći problem bio što je, kako je rekla, Tom ozbiljno razmišljao o tome da postane misionar.

''Barem u to vreme, izgledalo je kao da se brak neće uklopiti u njegove duhovne potrebe. I mislio je da mora biti u celibatu kako bi održao čistoću'', rekla je jednom.

S njom se rastao, a onda je naletela jedna od najpoznatijih glumica sveta. Na snimanju filma ''Days Of Thunder'', Kruz je sreo Nikol Kidman i osetio trenutnu požudu. Nikol i Kruz venčali su se na Badnji dan 1990. na privatnoj ceremoniji u Koloradu.

Ono što je Kruz u ranim danima opisao kao potpunu fizičku opsesiju bilo je obostrano. Godine 2002. Nikol je rekla za Vanity Fair da se ludo, strastveno zaljubila i da je toliko obuzeta njihovom vezom da je odustala od svog plana za cel9i život. Usvojili su dvoje dece, Izabelu i Konora i postali jedan od najzgodnijih holivudskih parova, a njihova hemija je kulminirala pojavljivanjem u erotskom trileru ''Eyes Wide Shut''. Priča se da ju je Kruz bombardovao ljubavnim porukama i cvećem na setu.

Nakon što su 2001. godine objavili zajedničku izjavu u kojoj su objavili da se razvode, suvoparno navodeći poteškoće zbog različitih ciljeva u karijeri, javnost je ostala iznenađena, ali fotografije koje su potom nastale ostale su zauvek zapamćene.

Nakon poslednje brakorazvodne parnice, paparaci su uhvatili Nikol dok je slaveći izlazila iz sudnice, a i sama je tada rekla da je srećna jer sada konačno može nositi štikle, obzirom da je Tom niži muškarac.

Nakon Nikol, Kruz je brzo pronašao ljubav s 12 godina mlađom Penelopom Kruz koju je upoznao na snimanju trilera ''Vanilla Sky'' iz 2001. godine.

Ali Penelopa je ostala povređena jer tokom veze nije uspela da uspostavi dobar kontakt s njegovom decom, a Tom je jednom prilikom rekao da još nije preboleo Nikol. Par je objavio raskid početkom 2004.

Kruzova sestra i publicistkinja Li En Divet opisala ga je kao prijateljski, dok je Kruzov menadžer Robert Garlok rekao da su ostali dobri prijatelji i još uvek često razgovaraju.

Potom je upoznao Kejti Holms. Njihova svadbena ceremonija vredna 2 miliona funti u novembru 2006. održana je u dvorcu Odeskalki iz 15. veka u Italiji, uz operskog pevača Andreu Bočelija, Bekamove i Džej Lo među gostima.

Glasine da je par u krizi pojavile su se kada je TMZ izvestio da glumica nije zadovoljna zahtevima sajnetologije, čiji je Tom bio član, uključujući predlog da žene rađaju u tišini kako ne bi uznemirile bebu.

Kejti je podnela zahtev za razvod 2012., čime je dobila puno starateljstvo nad Suri, koja sada ima 17 godina.

Godinama kasnije, Tom je bio samac, a 2020. godine šuškalo se da izlazi s koleginicom Hejli Etvel.

Izvor je za The Sun rekao: ''Sastajali su se nakon radnog vremena, a ona je bila u njegovom stanu u Londonu. Sjajno se slažu i deluju jako srećno.''

Ipak, navodno su se rastali odmah sledeće godine, a u julu je Hejli odbacila glasine o njihovoj vezi.

Pre nekoliko meseci, šuškalo se da se Tomu sviđa Šakira kad su zajedno viđeni na jednoj trci Formule 1, ali u ovoj lepo Kolumbijki nije pronašao srodnu dušu te je sada viđen s novom devojkom

Njegovo srce navodno je ukrala Elsina Kerinova, članica visokog ruskog društva i ćerka istaknutog ruskog zastupnika Rinata Kerinova, a koja je poznata i kao bivša supruga oligarha koji trguje dijamantima. Strani mediji prenose da se par zajedno pojavio na zabavi na Grosvenor Squareu prošle subote, na veliko iznenađenje i uzbuđenje ostalih gostiju.

