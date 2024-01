JUTJUBER SE POSVAĐAO SA DEVOJKOM, A ONDA JE USLEDIO PRAVI HOROR: Strahuje se da je MRTAV, putovanje iz sna pretvorilo se u PAKAO

Jutjuber DJ čije je pravo ime Karlos Alberto Mota Kandreva (32) skočio je sa kruzera u okean nakon što se posvađao sa devojkom Vitorijom Barbarom Momenso (27). Objavljivao je snimke na društvenim mrežama sa broda koji je plovio od Sao Paola do Rija de Žaneira, duž brazilske obale Atlantskog oceana. Ono što je trebalo da bude putovanje iz sna preraslo je u pakao.

Na jednom snimku Jutjuber koji radi kao programer u banci, prikazao je luksuznu kabinu koju je rezervisao za dvodnevno novogodišnje putovanje sa devojkom. Vitorija je direktorka modne agencije.

"Još smo ovde u luci Santos, čekamo polazak. Da vidimo što će biti, večeras je fešta. Moj kofer još nije stigao do vrata kabine. Ovde smo, uživamo", poručuje on na snimku.

Drugi video donosi prizor iz iz luksuznog restorana na brodu. "Volim zalaske sunca", rekao je Jutjuber. Samo nekoliko sati kasnije Karlos se, kao se pretpostavlja, bacio sa visine od skoro 61 metra u okena, posle oštre svađe sa Vitorijom oko njihove dvogodišnje romanse.

Karlos je želeo zvaničnu vezu sa Vitorijom dok je ona htela ležerniju romansu. Članovi posade na krstarenju "Doček Nove godine na otvorenom moru" digli su uzbunu nakon što je Jutjuber nestao u ranim jutarnjim časovima, 30. decembra.

"Mislio je da me ne može da me vidi sa nekim drugim, da to ne može da podnese", rekla je Vitorija za lokalne medije. Otkrila je da je Karlos odjurio i vratio se pa joj rekao da od njega pravi budalu - pre nego što je skočio u more.

"Bila sam jako šokirana. Zaledila sam se. Ne mogu da jedem, pokušavam, ali ne ide, svakako ću morati na terapiju. Biću traumatizovana do kraja života", poručila je.

Oglasila se i Karlosova sestra: "Izgubila sam najboljeg prijatelja, osobu od poverenja. Imam osećaj praznine. Oči mi se ne sklapaju, samo suze teku. Osećam se kao da su uzeli najbolji deo mene".

Operatori krstarenja MSC Cruzeiros potvrdili su da je prijavljen nestanak putnika. "Na brodu je izvršena temeljna pretraga i potvrđeno je da je gost namerno skočio u more. Incident je odmah prijavljen nadležnim organima, a Obalska straža pustila je brod da nastavi putovanje".

Brazilska mornarica je krenula u potragu za Karlosom, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

03:22 Jutjuber danima najavljivao haos: Novi detalji drame u Novom Sadu