VOLEO JE ČOVEKA KOJI GA JE VARAO S KIM JE STIGAO, PA ZARADIO HIV: S njim je ostao do smrti, a milionsko bogatstvo je ostavio MAČKI

Slavni dizajner Karl Lagerfeld defintivno je bio jedan od genija kada je moda u pitanju i jedan od onih koji je promenio istoriju. Njegova životna priča, slobodno se može reći, nalikuje filmu, koji je neretko imao elemente drame.

Lagerfeld je preminuo u februaru 2019. godine nakon borbe sa rakom pankreasa. Svoju ekcentričnost tokom karijere pokazivao je nebrojeno puta, ali je završni "udarac" zadao nakon smrti, kada je šokirao svet odlukom da svoje bogatstvo ostavi nikom drugom do svojoj mački.

Međutim, niz situacija još tokom života dovele su do toga da je svoju ljubimicu voleo više od mnogih ljudi. Karl Lagerfeld rođen je u Hamburgu 1933. godine u bogatoj nemačkoj porodici, iako je tvrdio da je rođen 1938. godine. Tačno je da je Karl Oto Lagerfeld, koji je posle izbacio ‘t’ iz prezimena, rođen 10. septembra u Hamburgu u imućnoj porodici, a njegovi roditelji bili su izuzetno obrazovani i načitani, piše "Elle".

Detinjstvo

Sredinom 30-ih godina Hitlerova je moć sve više uzimala maha širom Nemačke, zato je otac odlučio da preseli porodicu u izolovani deo zemlje na severu, gde je Karl rastao uz stariju sestru i polusestru iz očevog prvog braka. Iako tvrdi da se ne seća toga, posebno odnosa nacista prema njegovoj porodici, rođak Kurt u knjizi tvrdi da to nisu bila lepa vremena i da su bili gotovo na ivici gladi.

Karl je detinjstvo pretežno provodio okružen knjigama

"Kada bih majku zamolio da mi pročita priču, odgovorila bi mi: “Nauči da čitaš”. A kada bih ja odlučio da ispričam priču, rekla bi mi: “Ti možda imaš četiri godine, ali ja nemam”, prisetio se jednom prilikom Karl, koji je u školi bio dobar učenik, ali izrazito nedruštven.

"Bio sam previše egzotičan za tu školu. Prezirao sam društvo druge dece. Nisam se igrao s njima, niti me je bilo briga za njih. Jedva da sam odlazio u školu. Sve sam učio kod kuće. Do šeste godine govorio sam nemački, engleski i francuski jezik, i to zato što sam sam molio da me nauče. Moj problem je bio taj što mi je bilo smrtno dosadno, želeo sam da budem odrasla osoba, a ne dete. Kao da je detinjstvo trajalo večno - od moje osme do osamnaeste godine prošlo je, činilo mi se, sto godina. Danas roditelji previše bde nad decom. Ne bi trebalo da bude tako. Deca moraju da znaju gde im je mesto. Uvek sam bio po strani, čitao ili crtao. I želeo sam da budem tamo. Želeo sam da budem odrasla osoba, želeo sam da me shvataju ozbiljno. Pojam detinjstva i onoga što podrazumeva činio mi se glupim", rekao je Karl koji je jedino obožavao svoju majku, uprkos njenim učestalim kritikama.

Jednom mu je prilikom majka rekla da su njegove priče toliko dosadne da bi bilo najbolje da ih izgovori što brže, a kada je napunio 14 godina, rekla mu je: “Ljudi koji puše automatski ističu ruke, a s obzirom na to da tvoje nisu lepe, ne bi trebalo da pušiš”. Verovatno smo zato na njegovim rukama često mogli da vidimo rukavice. Ali on to nikada majci nije zamerao, štaviše, u intervjuima je često branio njene postupke.

Karijera

Karl se u Pariz preselio već 1953. godine. Sa velikom strašću za crtanjem, rešio je da studira istoriju kostima, a voleo je da crta skice koje su ilustrovale stilove različitih perioda, sa posebnim osvrtom na 18. vek.

Godine 1954., nepoznati dizajneri Karl Lagerfeld i Yves Saint Laurent su učestvovali na takmičenju Internacionalnog sekretarijata vune za dizajn (danas poznat kao Woolmark Prize). Karl, koji je tada imao 21. godinu, pobedio je u kategoriji za najbolji kaput, dok je Saint Laurent (sa samo 16 godina) pobedio u kategoriji za najbolju haljinu. U žiriju su se nalazili i Hubert de Givenchy i Christian Dior – koji je Sainta Laurenta odmah zaposlio.

Karla je primetio tada poznati modni dizajner Pierre Balmain i počinje da radi kao njegov asistent, a tri godine kasnije dao je otkaz.

"Nisam rođen da bih bio nečiji asistent", govorio je Karl. Sledeće tri godine radio je kao umetnički direktor kuće "House of Patou", ali 1961. dosadilo mu je da kreira formalne kreacije po meri za bogatašice.

Posle tri godine počinje da radi kao kreativni direktor poznate modne kuće "Jean Patou". Nakon razlaza sa tom kućom, naredne dve decenije radi kao slobodnjak u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i Engleskoj.

Tokom 1965. godine, Karl sreće Fendi sestre, pet žena koje će mu promeniti život, postati druga porodica, zbog čega je dolazio u Italiju nekoliko puta godišnje da bi sa njima radio.

Kao slobodnjak započeo je i saradnju i sa "Chloe", gde 1975. godine lansira svoj prvi istoimeni parfem. Punih 14 godina kreirao je za njih, a zatim ga je nasledila Stela Mekartni.

U trenutku kada je "Chanel" lagano krenuo da bledi i pada u zaborav sredinom osamdesetih godina, Lagerfeld 1983. godine postaje kreativni direktor i vraća toj modnoj kući stari sjaj.

Neverovatno prepoznatljivog izgleda i poznat po oštrom jeziku, na kojem god je projektu radio – svaki bi bio uspešan. Uspeo je da nastavi nasleđe "Chanel" kuće i učini je jednom od najluksuznijih modnih kuća ikada.

Karl je dao novi identitet brendu i potpuno renovirao sve, od ideje do izgleda prodavnica. Zadržao je klasične linije "Chanel" stila, ali ih je na čudesan način modernizovao.

Godišnje je proizvodio čak osam kolekcija za Chanel - što ready-to-wear, što haute couture, pet za italijanski luksuzni brend Fendi, čiji je takođe bio kreativni direktor i nekoliko za brend s vlastitim imenom.

Lagerfeld je popularnost podigao na novi nivo kada je lansirao majicu sa grafičkim dizajnom: “Karl who?”

Sposobnost da osmisli toliko kreacija za tri različita brenda činilo ga je jedinstvenim modnim dizajnerom, a uz sve to bavio se i fotografijom.

Ljubavni život

Kada je reč o njegovom ljubavnom životu, Karl se 70-ih godina prvi put zaljubio. Srce mu je osvojio francuski aristokrata i boem Žak de Bašer, s kojim je delio afinitete prema literaturi, odeći i stilu. Lagerfeld mu je pomagao finansijski, ali nikad nisu živeli zajedno niti su ikada, kako je jednom rekao, spavali zajedno.

"Beskrajno sam ga voleo, ali nikada nismo imali fizički kontakt. Naravno, zaveo me njegov fizički šarm", otkrio je jednom prilikom. Bili su zajedno 18 godina, tokom 70-ih i 80-ih, sve do De Bašerove smrti, izazvane posledicama AIDS-a 1989. godine. Karl je spavao na pomoćnom krevetu u njegovoj bolničkoj sobi i bio uz njega do poslednjeg trenutka. Nije ga napustio ni kad ga je De Bašer varao sa drugim muškarcima.

"Naravno da sam znao za aferu s Laurentom. Yves i ja smo više od 20 godina bili bliski prijatelji. Pierre Bergé, Laurentov tadašnji partner, uništio je naše prijateljstvo. Govorio je da upravljam njihovim odnosom kako bih destabilizovao Laurentovu modnu kuću", rekao je jednom prilikom i priznao kako je zažmurio na sve De Bašerove seksualne izlete.

"Smatrao sam da je u tim trenucima bio neuračunljiv. Želeo sam jedino da vidim njegovu lepšu stranu. Nisam bio svestan stvari koje čuva u mraku. Govorio bi mi što je sve radio dok nisam bio pored njega, ali nisam postavljao pitanja", govorio je Karl, koji nakon njega nije imao novog partnera. Nakon što je preminuo, Lagerfeld je utehu pronašao u hrani, što je i priznao u knjizi u kojoj je opisao svoj put do ponovne mršavosti.

Gubitak kilograma

Često je znao da menja svoj izgled, pa je tako za 13 meseci uspeo da smrša 47 kilograma. Njegova knjiga "The Karl Lagerfeld Diet", koju je 2002. objavio u saradnji s lekarom Jean-Claude Houdretom, prodata je u više od milion primeraka.

"Ako vam problemi sa suvišnim kilogramima nisu važni, ako ne žalite za tim što ne možete da nosite trendi odeću malih konfekcijskih brojeva, onda ova knjiga nije za vas", napisao je u predgovoru.

"Ja sam smršao, a moj lekar je zaradio. Prodali smo gotovo milion primeraka. Nikada ne jedem šećer, sir, hleb... Bila je to jako dobra, zdrava odluka, moj najbolji potez u životu. Srećom, nisam više u opasnosti, nemam slabosti. Kada vidim tonu hrane u studiju, čini mi se kao da je sve to napravljeno od plastike. Čak mi i ne padne na pamet da bi čovek išta od toga mogao da stavi u usta. Osećam se poput životinje u divljini, one ne diraju ono što nemaju nameru da pojedu", objasnio je.

(Kurir.rs/ Wanted/ L. S)

