"BIKOVIĆ JE POD OGROMNIM STRESOM!" Eksperti o SKANDALOZNIM optužbama Ukrajine da glumac podržava genocid: SADA IMA SAMO 2 OPCIJE

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova optužilo je srpskog glumca Miloša Bikovića da podržava genocid i krši međunarodno pravo.

Miloš Biković se zbog svog profesionalnog angažmana u Rusiji našao na meti kritika Ukrajine, a tamošnje ministarstvo objavilo je montirani snimak u kojem su prikazani delovi njegovih filmskih uloga i replike iz scenarija sa njegovim izjavama o Rusiji i podsećanjem na nagrade koje je dobio u Moskvi i Beogradu.

O ovoj skandaloznoj optužbi govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, pukovnik Mirčeta Jokanović i politikolog Vladimir Kljajić. Takođe u program se uključio i predsednik NVO Geopolitikon, Milutin Ilić, koji se javio iz Praga.

- Ovo je spada u informativno propagandni rad. Mislim da je to apsurdno, nemoguće je to tako tumačiti kako su oni to izmontirali. Verovatno zato što je sama popularnost glumca Bikovića u Rusiji jako velika, a dugo on to radi u Rusiji, našli su način da ga to povežu sa veoma popularnom serijom u kojoj glumi, a tamo je jedna od glavnih uloga. Verovatno su hteli da malo uzdrmaju svetsku javnost, nekako i na tom kulturnom planu još više isključe Rusiju i sve one koji pomažu. Nemojte zaboraviti da Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Upravo zbog svega toga oni oni pokušavaju nanesu štetu Rusiji, pa i Srbiji - rekao je Jokanović.

Kljajić smatra da postoji velika mogućnost da se Biković otkaže iz serije "Beli Lotus", što ne bi bilo prvi put, kao i da on sada ima dve opcije o kojima bi trebao dobro da razmisli.

- Može reći da još od 2014. godine nema nikakve saradnje između evropske kinematografije i ruske zbog Krima, tako da nema puno glumaca koji su se ostvarili sa zapada, da su se ostvarili u ruskoj kinematografiji. Tako da je Biković zauzeo jedno bitno mesto. Mi vidimo koliko je on popularan i poznat tamo, i naravno da će Ukrajina iskoristiti ovu mogućnost da minira bilo kakvu pozitivnu sliku koja treba da dođe iz Rusije. Bilo kakva, u kulturološkom smislu, bilo šta pozitivno što dolazi iz Rusije treba da se minira. Naravno, ne treba zaboraviti da oni svakako koriste to što je on primio orden predsednika Vladimira Putina 2018. godine. Da je postao njihov državljanin 2021. godine, oni sve to koriste kao potvrdu da je on u stvari na neki način glasnogovornik Kremlja u svetu. Tako da, zbog toga treba da bude na neki način otkazan u američkoj kulturi. Imajući u vidu da je HBO serija "Beli Lotus" u kojoj će on potencijalno glumiti, izjavio to. Da li će on sad povući to zbog ovog incidenta, to ostaje da se vidi - rekao je Kljajić i dodao:

- Svakako je veliki pritisak sad na Miloša Bikovića da se vidi da li će zadržati tu ulogu, jer nije prvi put da Holivud i HBO i ostale kompanije kao što je Netflix, povuku ponudu nakon što vide da je situacija, odnosno da postaje imidž negativan za glumce. Setimo se Kevin Spejsija čim je dobio optužbe u "MeToo" kampanje da je možda učestvovao u nekom silovanju, odmah su otkazani svi ugovori, iako su serije bile u tom trenutku jako poznate i jako popularne. Verujem da je Miloš Biković sad pod velikim stresom. Šta će se desiti, to će HBO odlučiti, naravno, i obavestiće svakako i javnost i videćemo na kraju zbog toga što je ta serija trebala da se emituje krajem ove godine. Tako da uskobi bi trebalo da krene snimanje. Bikoviću oni uzimaju to za zlo, zbog toga što se nije ogradio od sukoba. Naravno, to bi značilo njegovo automatsko isključenje iz kulturnog života Rusije, imajući u vidu način na koji je to društvo ustrojeno, poprilično isključuje sve one koji bilo kakvu kritiku pokazuju prema trenutnom ratu koji se vodi. Biković ima sad dve opcije. Da se ogradi od rata i da dobije blagoslove sa Zapada i blagoslove Ukrajine. Ili da zadrži tu konformnu poziciju i da pokušava sa obe strane da sarađuje i da se bavi samo svojim poslom, što svakako u ovom trenutku očigledno nije dozvoljeno.

Ilić se osvrnuo na pristup Miloša Bikovića.

- Devedesetih godina u ovim našim nesrećnim ratovima, smo svjedočili, prekomernom korištenju glumaca, muzičara, pisaca, književnika, u svrhe ratnih napora jedne od strana. U ovom slučaju, ja mislim da Ukrajina intenzivira s obzirom na neuspešnu ofanzivu i svih Zapadnih napora, vidljivo je da se znatno pojačavaju informativni segmenti rata i obaveštajno-diverzantske aktivnosti po dubini teritorije Ruske Federacije na tačkama gde imaju osnovnu dodirnu zonu u frontu. Za mene je nepoznanica, da li je gospodin Biković i ruski i srpski državljanin ili je samo srpski državljanin, trebao bi kao cenjeni umetnik da ima u vidu da se Srbija opredelila za vojnu neutralnost i trebao bi kao savestan državljanin Srbiji da se drži takve pozicije koliko je moguće. Međutim, to se drastično menja ukoliko je on i ruski državljanin onda preuzimaju odgovornosti prema drugoj državi. U svakom slučaju to se nalazi u kontekstu pojačanih informativnih napora - naveo je Ilić.

