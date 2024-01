BILA SAM NA DEJTU SA ZAVISNIKOM OD HEROINA! Glumica otkrila najveće PROBLEME: Izgledao je 20.000 injekcija heroina starije...

Foto: Printskrin / You Tube

Glumica Šeron Stoun (65) otvoreno je govorila o svojim iskustvima sa zabavljanjem na mreži.

U intervjuu za Tajms, Stoun je otkrila svoja iskustva sa aplikacijama za sastanke kao što su Tinder i Bumble.

Čini se da joj je jedan dejt posebno ostao u sećanju. Veza sa "zavisnikom od heroina koji je izgleda bio 20.000 injekcija heroina stariji od slike koju mi je poslao" dogodila se u hotelu Bel-Er. Međutim, to nije dugo trajalo, otkrila je glumica.

- Rekao sam konobaru: „Popiću čašu vode“. Popio je koktel, absint ili tako nešto. A ja sam rekla: 'Izvini, ne mogu da ostanem' - priseća se ona. Ali imala je i bolja iskustva.

Tokom pandemije, na primer, imala je dva iskustva koja su ostala na mreži i pomagala je tim muškarcima da prebrode nedavne prekide.

- Bila sam skoro kao terapeut - rekla je i dodala:

- Jednom je žena rekla da želi razvod, a imali su dvoje male dece. Borio se da to obradi. A drugi je raskinuo sa svojom devojkom. Zatrudnela je i umesto da se udala, abortirala je... On je i dalje bio jako zaljubljen u nju i pomogla sam mu da to reši.

Stoun je otkrila i da ne koristi aplikacije da pronađe nekoga "za jednu noć" jer se takvi ljudi mogu sresti u običnom kafiću. Dodala je da je upoznala tipove muškaraca koje nikada ne bi srela u stvarnom životu, a trenutno razgovara sa aeronautičkim inženjerom.

- Ovo je godina u koju želim da se zaljubim - 100 odsto - rekla je poznata glumica.

