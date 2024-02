NAPUNIO SPRAT PROSTITUKAMA: Italijanska diva volela slavnog tenisera KAO BOGA, on je terao na BOLESNE ORGIJE, pa zamalo nastradali

Ove godine se na kultnom festivalu San Remo, gde Italijani biraju svoju pesmu za Evroviziju, pojavila i legendarna italijanska pevačica Loredana Berte. Ovo je njen 12. nastup na prestižnom takmičenju, a publici se predstavila pesmom "Pazza". Loredanina pesma se visoko kotirala - bila je jedan od tri favorita za pobedu.

Ova 73-godišnjakinja na sceni se pojavila u svom prepoznatljivom izdanju - već nekoliko godina je verna dugoj, plavoj kosi. Uprkos neobičnoj boji kose, ova Italijanka izgleda odlično za svoje godine; ona je već zagazila u osmu deceniju. Ipak, energije joj je ne nedostaje, a žestok ritam njene pesme na San Remu i sam nastup to i dokazuju.

Loredana je na binu izašla u ultrakratkoj crnoj haljini ispod koje je nosila belu košulju čiji su kragna i rukavi virili na vrlo šik način. Izdanje je zaokružila tankim, crnim čarapama i čizmama od antilop kože, a u jednom trenutku imala je i otkačenu, predimenzioniranu belu košulju punu perja, ali ju je nešto kasnije skinula. Malo bi se 73-godišnjakinja usudilo da izađe u mini suknji ili haljini, ali ona jeste i nije pogrešila. Volimo odvažne žene! Pre nekoliko godina, plavokosa Italijanka objasnila je otkud samopouzdanja za ekscentričan, netipičan izgled.

"U 67. godini povratila sam samopoštovanje. Ja čvrsto verujem u sebe. Zbacila sam tragičnu masku koju sam nosila godinama. Pogledala sam se u ogledalo i bila sam zgrožena. Sada mi govore da sam kao "superauto", ali ja sam srećna zbog toga, jer i ja to osećam. Ponovo sam zvezda, ona koja raspiruje strasti i želje. Da hoću, mogla bih da imam drugog muškarca svake noći", ispričala je.

Iz malog italijanskog sela preko zvezde rimskih diskoteka do krema italijanske muzike

Loredana je još od 70-ih godina prošlog veka jedan od najpoznatijih i najsvestranijih interpretatora na italijanskoj muzičkoj sceni. Iza sebe ima 17 studijskih albuma, a tokom i više nego uspešne karijere prodala je preko sedam miliona ploča! I dan danas se smatra kraljicom muzike, a otkako se pojavila na šoubiznis sceni ostavila je trag ne samo kao pevačica, već i kao glumica i plesačica. Ona je prosto zvezda sveta zabave i pored samog angažmana u muzičkim i glumačkim vodama, čest je gost poznatih televizijskih emisija ili je član žirija na muzičkim takmičenjima.

Italijanska rok diva rođena je u malom italijanskom selu u problematičnoj porodici. I njen otac i njena majka bili su nastavnici, ali nažalost ne i dobri pedagozi, bar ne prema svoje četiri ćerke. Njen otac je bio veoma nasilan i prema ženi i prema ćerkama, a majka je usred nasilja često bila odsutna. Tek je u svojim zrelijim godinama javnosti priznala da nosi veoma duboke rane iz detinjstva, da je teško podnela kruto vaspitanje bez bliskosti i nasilje u porodici, kao i da je otkako zna za sebe morala potpuno sama da se bori za život.

"Od malih nogu sam bila protiv nekoga i protiv nečega. U petoj godini sam želela da odem od kuće. Kada je moj otac otišao, rekla sam: "Nadam se da će i moja mama otići". Moja mama nije otišla, ali sam umesto toga otišla ja - sa 12 godina", ispričala je jednom prilikom.

Pevačica se u tinejdžerskim godinama sa sestrom preselila u Rim gde su zajedno u čuvenoj diskoteci "Piper" napravile prve korake u svetu zabave - i sama se čudila kako je uspela da se nametne publici, buntovna i divlja, među svom tom silnom "tatinom decom".

Velika, ali burna i toksična ljubav sa čuvenim teniserom

Loredana svakako ostavlja utisak snažne i žestoke žene, ali su njen život obeležili brojni izazovi i duboka tuga. Nikada nije krila da je imala depresivne epizode, delom i zbog specifičnog karaktera - kompromisi su joj strani, bori se sa vetrenjačama i teško se snalazi u svetu.

Dubok trag u njenom životu ostavio je brak sa slavnim teniserom Bjornom Borgom - ovo je bila dramatična, jaka ljubavna priča sa lepim početkom, ali veoma ružnim krajem. Par se venčao 1989. godine, ali već 1993. stavili su tačku na svoj odnos.

Loredana je u svojoj autobiografiji, koja je izdata 2015, opisala neke od mučnih trenutaka iz braka sa slavnim Šveđaninom. Osvrnula se na njegovu naviku da organizuje seksualne zabave i orgije, a prisetila se i jednog konkretnog događaja kada je zakupio ceo sprat hotela i "ispunio ga prostitutkama".

"Lično je nazvao recepciju i zamolio ih da mu dovedu veoma smele devojke. Razbolela sam se od toga. Nekoliko njih se pojavilo u bundama i sa bičevima u rukama. Prišao mi je i pokušao da me ubedi da im se pridružim", piše pevačica.

"Da vratim vreme unazad, verovatno se nikada ne bih udala za njega. Brak sa Bjornom me je duboko razočarao. Na početku naše veze iznenadilo me je to koliko nam je bilo dobro zajedno, ali onda su se stvari promenila. Udala sam se za njega jer je tvrdio da me voli. Onda se promenio kao osoba. Dok sam bila sa njima, ja sam bila ta koja je plaćala sve, jer milijarderi očigledno nikada nemaju novac u svom džepu. Bila sam ljubomorna na kokain. Predlagao mi je da ga uzmemo zajedno, a da bih razumela šta oseća i da bih mu bila bliža, prihvatila sam", ispričala je jednom za italijanski "Chi Magazine".

Loredana je više puta istakla da je njena najveća greška u životu to što je pauzirala karijeru i sa Bjornom se preselila u Švedsku - to je uradila jer je verovala da će zasnovati porodicu. Njihov odnos neretko je okarakterisan kao "bolestan" i "toksičan", a kraj je došao 1992. znog neukrotivog karaktera slavnog tenisera, njegovod divljeg života prepunog narkotika i različitih ekcesa. Takođe, njegova majka im se neprekidno mešala u brak, a koliko su problema imali najbolje svedoči činjenica da su oboje pokušali da se ubiju tokom ovog braka!

Naime, Bjorn je 1989. pokušao da se ubije tabletama za spavanje, premda je ta priča do dan danas obavijena velom misterije - on lično ju je uvek negirao, tvrdeći da je imao trovanje hranom. Ipak, italijanski mediji insistirali su na prvoj verziji priče, posebno jer su samo dva dana pre toga objavljene tvrdnje o krizi u njegovom braku sa Loredanom. Dve godine kasnije, 1991, i pevačica je digla ruku na sebe. Srećom, lekari u Milanu su uspeli da je spasu.

Uprkos svemu, čini se da je Ševađnin bio i ostao njena najveća ljubav. "Danas nisam zaljubljena, nisam bila zaljubljena 25 ili 30 godina. Poslednji put sam osetila ljubav sa Borgom, pre 25 godina", rekla je.

Bolna smrt starije sestre koju je mrzela i obožavala u isto vreme

Nažalost, razvod od Bjorga nije bio kraj dramama u životu ove pevačice. U maju 1995. umrla je Mia Martini, poznatija kao Mimi, rođena Loredanina sestra, sa kojom je tokom čitavog života imala veoma komplikovan odnos. Mimi, odnosno Domenika Berte, kako joj je bilo pravo ime, bila je druga sestra po redu, a Loredana je bila najmlađa, no zanimljvo - rođene su na isti datum!

Mia je takođe bila poznata pevačica, ali ona i Loredana nisu mogle da se pohvale idiličnom vezom. Postojao je određeni rivalitet između njih, a i bile su suštinski različite - ona je bila pomalo agresivna i ekstrovertna, dok je Mimi bila romantične prirode i okrenuta intimi. Način njene smrti, na neki način, ni dan danas nije sasvim jasan. Postoje glasne spekulacije da je izvršila samoubistvo, ali s druge strane tada objavljena obdukcija kao uzrok smrti navela je srčani udar.

Berte se i dalje seća dana kada joj je umrla sestra: "Borila sam se tokom života, ali još uvek nisam našla mir zbog toga što je te proklete noći 1995. moja sestra umrla i mora da je bila uplašena. Bila je sama i to ne mogu sebi da oprostim".

"Ja nisam dama"

Jedan od najvećih hitova ove Italijanke nosi ime "Ja nisam dama", a Loredana nikada za sebe nije prestala da tvrdi upravo to - da ona nije dama. Nikada nije zavidela onima rođenim pod srećnom zvezdom, jer je ponosno i silovito ustajala posle svakog pada. Uvek je iznova pokušavala, a i dalje to radi, da živi svoj život, bude srećna i da ignoriše sud javnosti. Kao provokativna umetnica, ostala je nepokolebljiva u svojoj emisiji - da dotakne dušu Italijana, ali i da razmrda društvene konvencije i promeni zastarele, ustaljene norme.

