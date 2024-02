EVO KOME KLADIONICE PREDVIĐAJU POBEDU NA PZE 2024: Dominiraju ženski izvođači, a evo kako se kotira BRESKVICA, ima i iznenađenja

Trka za srpskog predstavnika na Evroviziji se zahuktava, a kako se nacionalni festival "Pesma za Evroviziju 2024" bliži, tako se i na kladionicama izdvajaju favoriti za pobedu.

"Pesma za Evroviziju 2024" tradicionalno će se održati pod organizacijom RTS-a. Polufinala su 27. i 29. februara. Tada će biti izvedeno po 14 kompozicija, od kojih će stručni žiri i TV gledaoci izabrati po 8 najlepših pesama. Zatim će 2. marta na finalnoj večeri biti odlučeno koji će izvođač, od ukupno 16, biti predstavnik Srbije na takmičenju "Pesma Evrovizije 2024“.

foto: Nemanja Nikolić

Sudeći po kvotama jedne domaće kladionice, trenutno je najveći favorit za pobedu Anđela Ignjatović Breskvica s pesmom "Gnezdo orlovo", koja je izazvala burne reakcije u regionu.

Lista top 10 favorita za pobedu na Pesmi za Evroviziju, prema domaćim kladionicama, izgleda ovako:

Breskvica – Gnezdo orlovo, kvota: 1.30

Teya Dora – Ramonda, kvota: 2.50

Konstrakta – Novo, bolje, kvota: 3.50

Zorja – Lik u ogledalu, kvota: 4.00

Zejna – Najbolja, kvota: 5.00

Lena Kovačević – Zovi me Lena, kvota: 6.00

Džordži – Luna park, kvota: 7.00

Filarri – Ko je ta žena, kvota: 9.00

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe, kvota: 10

Bojana x David – No No No, kvota: 20

Podsećamo da se Evrovizija ove godine održava u Malmeu, u Švedskoj, a datum rezervisan za muzički spektakl i veliko finale je 11. maja.

Bonus video:

01:08 ŽELIM KARLEUŠI DA POBEDI SEBE! Olivera Kovačević progovorila o ZABRANI DIVE na RTS: Ne nastupa na PZE iz jednog razloga!