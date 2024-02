"LJUDI ME ZAUSTAVLJAJU NA ULICI, BILA JE KATASTROFA" Breskvica o haosu koji je izazvalo GNEZDO ORLOVO: "Jedna stvar me ZABOLELA"

Anđela Ignjatović Breskvica gostovala je u Jutru na TV Prva, gde se osvrnula na burne reakcije koje je njena pesma "Gnezdo orlovo" izazvala u regionu. Breskvica je s ovom pesmom u trci za predstavnika Srbije na Evroviziji, a pojedinci su numeru protumačili kao genocidnu, što ju je, kako je otkrila, najviše povredilo.

Kako je na početku razgovora rekla, misli da je publici nedostajala pesma poput "Gnezda orlovog".

- Očekivala sam da će ljudima da se dopadne pesma. Pesma je srpska prava i mislim da je ljudma nedostajalo tako nešto - rekla je Breskvica.

Prvo je bilo negativnih komentara, a jedan ju je posebno povredio.

- Prvo su bili negativni komentari, prva dva-tri dana je bilo katastrofa, ali onda su ljudi polako počeli da slušaju pesmu. Mislim da je to taj prvi udar hejtera, pa posle isplivaju dobri komentari. Ta reč "genocidna pesma" to je jedino što me je uzdrmalo, ali sam posle par dana prevazišla. Prvo mi je pomogla porodica, pa onda sama sa sobom razgovaram, ali očekivalo se tako nešto.

Ipak, kako kaže, nije očekivala da pesma ima ogroman broj pregleda i da će napraviti toliki "bum".

- Pesmu su radili moji drugari iz Generacije Z, nije uopšte bio plan da se prijavimo, ali Heni me je pozvao i rekao da ima pesmu koju niko neće. Tad je potpuno drugačije zvučala pesma, ali opet, nije mi palo na pamet da to može da bude pesma za Evroviziju. Verovatno je mislio da je neće niko jer mladi ljudi iz Generacije Z ne pevaju takvu muziku.

Kada su u pitanju tumačenja da pesma "Gnezdo orlovo" peva o etničkom čišćenju Albanaca na Kosovu, Breskvica nije želela preterano da komentariše.

- Neću ništa preterano da komentarišem. Već sam rekla da mislim da sam bar malo inteligentnija od ljudi koji komentarišu tako nešto. Pesma govori o borbi između dobra i zla. Ko kako želi, neka tumači pesmu. Ja sada razmišljam samo da dobro otpevam, jer imam ogromnu tremu. Svako u toj pesmi može da pronađe neku svoju poruku. Svi koemntari koje sada dobijam su predivni, ljudi me zaustavljaju na ulici i čestitaju mi - rekla je Breskvica, te zaključila da i negativni komentari neretko donesu dobro.

- Uglavnom svi ti loši komentari su na kraju dobri, jer na kraju donesu reklamu. Sada više ne čitam komentare, ali prvih nekoliko dana sam svaki komentar čitala. Logično je da me zanima šta ljudi misle i da promenim ako nešto ne valja, tako da ja uvek čitam komentare. Svaki komentar, pogotovo pozitivan, znači mi.

