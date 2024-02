MARTIN SKORSEZE OTKRIO KO JE ZA NJEGA NAJBOLJI GLUMAC SVIH VREMENA: Reditelj primio VAŽNU NAGRADU, a ovo je glavni razlog

Legendarnom reditelju Martinu Skorsezeu uručen je juče Zlatni medved za životno delo na Filmskom festivalu u Berlinu (Berlinale). "Ne mislim da film umire, nego se samo menja", naglasio je kultni režiser koji kada snima filmova, ima određena pravila u radu sa glumcima. Izdvojio je jednom prilikom i ko je po njegovom mišljenju jedan od najboljih glumaca u istoriji, a baš to ime su mnogi osporavali, kada je reč o zvaničnim priznanjima.

"Filmovi Martina Skorsezea žive sa gledaocima, njegovi filmski likovi živeli su i srasli s nama. Njegov pogled na istoriju i ljude pomogao nam je da shvatimo, ali i da se zapitamo ko smo i odakle dolazimo. Velika nam je čast još jednom na Berlinaleu da pozdravimo velikog prijatelja festivala i uručimo mu našu najvažniju nagradu", rekao je voditeljski dvojac festivala.

Nakon dodele nagrade prikazan je njegov film "Departed" iz 2006. dok je njegovo (za sada) poslednje ostvarenje "Killers of the Flower Moon" ocenjeno kao njegovo najbolje delo. Poruka Martina Skorsezea bila je da redatelji ne smeju da robuju tehnici, nego da je usmeravaju u korist svoje kreativnosti.

Pravila u radu sa glumcima

Kako izgleda raditi sa Skorsezeom, otkrio je Leonardo Dikaprio koji igra u njegovom poslednjem filmu, a više puta je sarađivao sa kultnim rediteljem.

„Uvek je fokusiran na ono što glumac daje i tu dinamiku jedan na jedan. Zaplet je za njega sekundaran. Njegov fokus je da pronađe suštinu priče kroz glumce sa kojima radi“, rekao je Dikaprio 2020. u intervjuu za New York Times.

Glumac je 2014. za The Holivud Riporter napomenuo sledeće: „On poštuje proces glumca. Znaš to gledajući filmove koje on radi, ali stvarno nema boljeg od njega. Njemu je vaša izvođenje najvažnija, a film je konačno struktuisan oko onoga šta vi radite kao glumac i onoga šta on iznosi… to je proces koji treba negovati i to je nešto što je talent za sebe jer je teško postići da se mi kao izvođači osećamo prijatno na setu i budemo najbolji".

"Jedan od najboljih glumaca..."

Skorseze i Leo počeli su da sarađuju pre 20 godina u filmu "Bande Njujorka" ("Gangs of New York"). Na nedavno održanoj dodeli nagrada njujorške organizacije National Board of Review film "Killers of the Flower Moon", osvojio je tri nagrade ( Lili Gledston osvojila je priznanje za najbolju glumicu, Skorseze je proglašen za najboljeg reditelja, a samo delo za najbolji film).

Na tom događaju režiser je pričao o Dikapriju. „Nije mogao da dođe danas iz jednog jako dobrog razloga. Priprema se za novi filma Pola Toma Andersona. Bob De Niro mi je prvi pričao o Leu Dikapriju nakon što je radio sa njim na filmu "This Boy’s Life". Rekao mi je: "Moraš da radiš sa ovim klincem jednog dana". De Niro mi do tada nije preporučio bilo koga.

Tako smo za 23 godine zajedno snimili šest filmova… Verujem u njega. Znam da mogu da se oslonim na njega. On se potpuno poistovećuje sa osobom koju glumi. Njegova neustrašivost je nešto što me ispunjava životom kada treba da snimam film.

Mrzite ga, ali ga i volite… sve kontradikcije onoga što nas čini ljudima. Zaista znam da je on stvarno jedan od najboljih glumaca u istoriji filma. Zahvalan sam mu na svemu“, rekao je za "IndiWire". Inače, Martin Skorseze je u više intervjua rekao da je Robert de Niro za njega najbolji glumac na svetu.

