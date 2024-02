DE NIRO JE ZAIGRAO MORAVAC USRED BEOGRADA: Kultna fotka raspametila je sve, a ovako je izgledao njegov boravak u NAŠOJ ZEMLJI FOTO

Robert de Niro je svetsko ime koje svako na planeti zna. Opšte je poznat njegov buran život u devetoj deceniji, a znamo da nije bio ništa mirniji ni u mlađim danima. Ono što nas posebno oduševi su fotografije iz njegove mladosti, pogotovo one koje svedoče o njegovom boravku u našoj zemlji.

Zahvaljujući prestižnoj međunarodnoj filmskoj smotri FEST dva puta smo u drugoj polovini sedamdesetih ugostili Roberta de Nira. Jednom prilikom promovisao je klasik "Kum 2", a drugi put došao je zbog takođe kultnog ostvarenja "Njujork, Njujok".

Robert de Niro se uvatio u kolo, Beograd 1976 pic.twitter.com/mHeINVANYa — EmiL (@ViktorPrvi) May 24, 2015

Dugo se pričalo kako je, očaran dobrom atmosferom, u svečanoj sali hotela "Metropol" poveo kolo pred novinarima i foto-reporterima. Tada je otkrio da je još kao student upoznao Jugoslaviju i da je ove krajeve obilazio sa željom da vidi kako se živi u socijalizmu, pisao je magazin "Profil". Sa grupom studenata prvo se obreo u Grčkoj, a onda nastavio na sever. Kroz Srbiju je putovao auto-stopom.

"Nisam imao para, pa sam zaustavljao kamione na putu. Hteo sam da stignem do Beograda. Jedan kamiondžija dovezao me je do glavnog trga u Nišu i tu me ostavio. Padala je kiša, smračilo se, a ja sam se našao sam u nepoznatom gradu, usred noći. Ipak, želeo sam da osetim kako pulsira život u Nišu. Nisam se osećao drugačijim od sveta oko sebe. Farmerke, majica, ranac na leđima, nešto para u džepu..."

Zaustavljao je ljude po ulici nadajući se da će ga neko razumeti, ali – slaba vajda sa znanjem engleskog jezika u tadašnjem Nišu.

"Onda je jedan prolaznik odgovorio: "O, jes", i meni je laknulo. Rekao sam mu da tražim prenoćište, ali da to nikako ne bude u hotelu. Želim da vidim kako se kod vas živi. A u hotelima odsedaju stranci. On je odgovorio "Okej, okej", i pozvao me da pođem s njim.

foto: Columbia Pictures - Bill-Phillip / AFP / Profimedia

Odveo me je u neku manju ulicu, stigli smo u zgradu, u sasvim običan stan. Pojavili su se njegova žena i dvoje dece, pospani, tek ustali iz kreveta. "Ovo je moj stan, ovo su moja žena i deca. Možete prenoćiti kod nas, naći ćemo vam nešto da pojedete." Verovatno je na mom licu pročitao neku kombinaciju iznenađenja i zadovoljstva.

"Hteli ste da vidite kako se kod nas živi. Ako vam odgovara, mi vas primamo u goste."

foto: Profimedia

"Bio sam dirnut. Nisam očekivao da će me potpuno nepoznati ljudi tako prihvatiti. Čovek mi je rekao da mogu da se osećam kao kod svoje kuće."

Ovu priču je De Niro jednom prilikom ispriča i istakao da se seća svega do detalja čak i posle mnogo godina, budući da ga je veoma dirnulo jer nije očekivao ljubaznost od totalno nepoznatog čoveka.

Danas je jedan od najpoznatijih glumaca na svetu, a po svemu sudeći Srbiju nikada nije zaboravio, o čemu govori i ime njegove najstarije ćerke - Drine.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

00:49 Zaposlene zaigrale kolo usred radnje