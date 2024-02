GRCALA SAM U DUGOVIMA I UMALO IZGUBILA KUĆU: A onda sam bukvalno za PET MINUTA rešila sve životne probleme, a evo i kako

Zvezda kultne serije "Porodica Soprano", Dre de Mateo, pohvalila se da joj je priključivanje platformi za odrasle OnlyFans "spaslo život", nakon što ju je odbijanje vakcinacije protiv covida-19 koštalo glumačkih angažmana i ostavilo je sa samo 10 dolara na bankovnom računu.

Dok je 52-godišnja glumačka zvezda u početku oklevala oko toga da li da se pridruži ili ne platformi za odrasle, sada je srećna što je bila hrabra jer se taj potez pokazao toliko unosnim da je sve svoje hipotekarne dugove otplatila u roku od pet minuta - i čak pokrenula sopstveni posao!

Osim što je zamalo izgubila kuću, glumica je takođe ostala i bez novca za izdržavanje bolesnih roditelja s demencijom.

"To nas je spaslo. OnlyFans mi je spasio život, 100 posto. Ne mogu da verujem da to govorim, ali stvarno nas je spaslo. Svako ko želi da me osudi i ponizi, neka samo izvoli. Samo se nadam da se nikada neće naći u poziciji u kojoj sam se ja našla, da moram da se brinem za dvoje male dece. To je spaslo moj dugogodišnji dom koji nam je bio vrlo važan. I osim svega toga, dao mi je dovoljno novca da sama pokrenem i finansiram Ultrafree", ispričala je glumica sa suzama u očima, prenosi Daily Mail.

Dre je, naime, imala samo 10 dolara na svom bankovnom računu kada je otvorila svoj profil na OnlyFansu. Priznala je i da se našla u poprilično opasnoj finansijskoj situaciji nakon što je imala problema s otplatom hipoteke pa na kraju nije mogla da priušti astronomski iznos koji je dugovala.

"Stavili su mi izvršenje i kuća mi je bila poplavljena, pa sam pokušavala brzo da prodam. Istovremeno sam izgubila mamu, a moja druga mama, koja ima demenciju, ostala je bez novca za negovateljicu. Nisam znala šta je gore", ispričala je potresena glumica.

No, uspela je nekako da se snađe, pa se dosetila OnlyFansa. Stalno je objavljivala fotografije, prisetila se.

"Pomislila sam - je*** i sve. U pet minuta uspela sam da vratim iznos koji mi je trebao da ne dođe do prodaje moje kuće", ispričala je.

Međutim, pridruživanje OnlyFansu u početku nije bilo nešto što je Dre želela da učini. I zapravo, ako se prvi put pozabavila tom idejom, bilo je to zato što su ona i njen suprug razmišljali o tome da udruže snage i stvore neki svoj kvazipodkast tamo.

"Uradila sam to, ali zapravo to nisam htela da da uradim. Dosta sam se zagrejala za to i postalo je je*** viralno i ljudi su poludeli. Mislim, početna ideja za otvaranje OnlyFansa bila je da smo Robi i ja nameravali da napravimo podkast o tome koji bi bio kontroverzan. Hteli smo da ga naplaćujemo kako nas mediji ne bi uništili zbog toga. To je ono što je trebalo da bude početna ideja, znate, on će mi malo tu i tamo izmasirati stopala jer morate da dodate malo nečeg takvog za OnlyFans", ispričala je glumica.

Iako se platformi za odrasle pridružila iz čiste nužde, s vremenom je to zavolela i pronašla novi osećaj osnaženja - i ne planira da odustane u skorije vreme.

"Dobar je osećaj videti te fotografije. Možda ih tu i tamo malo doteram, ali istina je da se snimam uživo tako da fanovi mogu da vide kako se fotografisanje događa u stvarnom vremenu", priznaje.

"Uglavnom izgledam dobro na njima, a najbolji deo u vezi sa svim tim je što dobijam i na težini. Ne izgledam dobro na slikama ako sam mršava. Pre snimanja stignem i da jedem. Moram da se ugojim da bolje izgledam", govori glumica, koja priznaje da je povećala unos ugljenih hidrata i da kao prava Italijanka jede špagete, testeninu i šnicle.

"Želim da mi grudi i zadnjica budu velike, inače fotke ne valjaju", zaključuje.

Osim što je uspela da otplati dugove, Dre je takođe uspela da pokrene sopstveni brend garderobe. Stil odevanja inspirisao je njen 12-godišnji sin Vejlon.

"On je nahajpovani mali ludak, a nama je to upalilo jer planiramo da izbacimo limitirane kolekcije od kojih su neke ručno izrađene u našem dvorištu. Naša odeća promoviše slobodu - ne dozvolite da vam govore ko ste, vi već znate ko ste bez obzira na sve i svakoga. Budite slobodni", zaključuje ova slavna mama.

Podsetimo, De Mateo je glumila Adrijanu La Servu u "Porodici Soprano" između 1999. i 2006., a osvojila je nagradu Emmy za najbolju sporednu glumicu 2004. za svoju izvedbu u hit seriji. La Serva je bila dugogodišnja devojka, a kasnije i verenica štićenika Tonija Soprana, Kristofera Moltisantija (glumio ga je Majkl Imperioli).

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Jutarnji.hr/ L. S)

