IMALI SMO VRELU AFERU MESECIMA, BRDO PARA JE TROŠIO NA MENE: Kada sam saznala OGAVNU ISTINU, iste sekunde mi je POZLILO (FOTO)

Biti udata majka koja živi na ranču je jednostavno. Međutim, biti udata majka koja živi na ranču, a koja kao onlajn seksualna radnica je prilično nezgodno. Većinu vremena sam mama dvoje dece i Henkova žena; vodim i vraćam decu iz škole, dok to radim pozdravljam komšije... Okruženi smo tipičnom zajednicom u jednoj farmerskoj sredini. Ali za stotine hiljada ljudi na mreži - ja sam Hani Bruks.

Seksi, vrela, dugonoga devojka koja živi na farmi i koja ima nevaljalu stranu. Zaradila sam milione dolara prodajom sadržaja sa oznakom X na mreži, zajedno sa svojim mužem. Godinama sam besprekorno balansirala između dva sveta. Nije tajna čime se bavimo, ali nije ni opštepoznato. Jednostavno je tako lakše.

Radim na platformi koja se zove OnlyFans; to je usluga zasnovana na pretplati zahvaljujući kojoj možete da uživate u sadržaju za odrasle. Moji pretplatnici takođe mogu da plate različit dodatni sadržaj. Ponekad zaradim 20 dolara od pretplatnika, drugi put ću zaraditi 60.000 dolara. Sve zavisi od toga šta osoba sa druge strane ekrana traži.

Ova platforma je potpuno anonimna; znam samo ono što mi pretplatnik kaže o sebi. Ljudi iz mog stvarnog života bi mogli da se pretplate i ja ne bih imala pojma o tome. To je ono što nas dovodi do moje priče, o tome kako sam slučajno imala aferu sa mužem moje prijateljice.

Između ostalog, nudim i paket za onlajn devojku mojim pretplatnicima, košta 3. 800 dolara nedeljno i uključuje svakodnevne pozive, prioritetne odgovore i u suštini - ja sam tvoja devojka na nedelju dana. Imala sam novog pretplatnika, zvaćemo ga Stiv. Počeli smo da ćaskamo i upoznajemo se. Bio je odličan pretplatnik, veoma zainteresovan za mene, kupovao je bukvalno sve što sam imala da ponudila. Stiv je potrošio oko 20.000 dolara na moj sadržaj, ali je i dalje želeo više. Ponudila sam nadgradnju paketa; Stivu se dopalo i ja sam u naredna tri meseca postala njegova onlajn devojka. Razgovarali smo svaki dan, a Stiv je video moje najintimnije video snimke i slike.

Jednog dana, probudio me je zvuk telefona, imala sam više poruka i propuštenih poziva.

Usledila je šokantna istina! Stiv je zapravo bio Kris, muž moje prijateljice.

Odmah mi je pozlilo. Ne samo da sam delila intimne trenutke i snimke tokom nekoliko nedelja sa nekim koga sam lično poznavala, već sam zapravo uništila brak osobe do koje mi je stalo.

Izvinila sam se svojoj prijateljici. U početku je delovala kao da me razume i prihvata izvinjenje i mislila sam da je to nešto što možemo da preguramo. Objasnila sam joj da nisam znala da je to on, da nisam mogla to da znam. Ostavila sam po strani sve što se dogodilo i fokusirala sam se samo na to da mojoj prijateljici bude bolje.

Međutim, ubrzo se njen stav promenio. Počela je da šalje poruke u stilu: "Uradila si ovo namerno! Znala si da je to on. Ne mogu da verujem da si to mogla da mi uradiš!" Što sam više pokušavala da se opravdam i da joj objasnim situaciju, to je ona bila uverenija da je to nešto što sam namerno uradila kako bih pridobila njenog muža za sebe. Činilo se kao da se Stiv/Kris otarasio bilo kakve krivice i odgovornosti, i od sebe napravio nevinu žrtvu u celoj priči.

Na kraju me je ona blokirala na svim platformama. To je poslednje što sam čula od nje.

Bila sam zatečena, sa toliko pomešanih emocija. Povređena sam jer je mislila da sam svesno ovo mogla da joj uradim. Ljuta jer me je Stiv/Kris doveo u ovu poziciju. Bila sam iskreno tužna što sam izgubila prijateljicu koju sam poznavala od školskih dana.

Poslednje što sam čula jeste da su još uvek zajedno i da rade na svom braku. Sigurna sam da su mnogima pričali o meni kao o bludnici, kao o kradljivici muževa. Ne mislim da sam ja negativac, jer je to trebalo da bude Kris. Da sam znala da je to on, odmah bih ga blokirala. Da, novac je sjajan i to je moj posao. Ali nije vredan gubitka prijateljstva i rušenja braka.

Iskreno im želim sve najbolje, a moja vrata su otvorena ako moja prijateljica ikada poželi konstruktivan razgovor o ovome što se dogodilo. Ali za sada, to ostavljam u prošlosti i nastavljam dalje sa svojim poslom.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

