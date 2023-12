OVE GODINE SAM PODELILA MUŽA SA 16 RAZLIČITIH ŽENA: Uživala sam više nego on, a evo zašto sam odlučila da ih uvedem u naš brak

Hani Bruks iz australijskog sela pokrenula je raspravu na društvenim mrežama nakon što je priznala da je "delila" svog muža sa 16 drugih žena tokom ove godine.

Ova majka dvoje dece, koja živi u Australiji, snima se i fotografiše naga ili oskudno odevena na farmi. Mesečno zaradi i do 90 hiljada dolara objavljivanjem provokativnog sadržaja u kojem gola kosi travnjak ili baštovani. Otkrila je i da je nedavno pronašla novu strast kojom je "opsednuta" - s drugim ženama deli svog supruga Henka, s kojim je već 10 godina.

"Zapravo ne mogu da se zasitim. Da ste mi pre 12 meseci rekli da ću svog supruga deliti s više žena, ne bih verovala", priznala je.

Dodala je i da je često "u potrazi" za novim ženama s kojima bi njen suprug mogao da spava, te je priznala da je sve to bila njena ideja.

"Smešno je što sam ja ta koja je opsednuta! Moj suprug je više ‘kul‘ s tim ili mu je ‘svejedno‘, a ja sam ta koja sve vreme razmišlja o ženama s kojima bismo to mogli da učinimo. Prilično sam sigurna da ja uživam u tim devojkama više nego moj muž, on je tu samo zbog seksa", iskreno priznaje i nastavlja:

"Mi snimamo svoje aktivnosti i imamo i onih koje nismo snimili jer smo tad bili samo mi u svom elementu. Ali većinu njih snimamo, što je stvarno super jer to možemo da podelimo i gledamo iznova i iznova."

Spavanje s drugim ljudima u početku je bila samo ideja kako bi poboljšali svoj video sadržaj koji snimaju, ali ubrzo se to razvilo u nešto u čemu oboje uživaju i iza kamera.

"Ne smatramo se poliamoristima, naša veza je i dalje naša, osim tih nekoliko zločestih večeri kada se bacamo u biznis", objašnjava Australijanka.

"A svima onima koji govore da će me suprug ostaviti zbog neke bolje poručujem - nek imenuju neku bolju. Navedite mi drugu ženu koja bi dopustila svome mužu da radi te zabavne stvari i uživa u tome", poručuje Hani, koja radi od 10 do 14 sati dnevno od ponedeljka do petka. Međutim, srećna je s tim jer voli to što radi i njen posao daje joj slobodu da provodi vreme sa svojom decom.

"Voditi farmu, biti majka, imati Henka koji radi daleko od kuće i uz sve to voditi biznis na OnlyFansu - sve je to puno. Pa kad god i gde god mogu, nastojim da uklopim što više toga u jedno", objašnjava.

"Baviću se malo našim vrtom, malo ću kositi travnjak, a ako vodim pse na trčanje, snimiću nešto tog tipa, te svakodnevne stvari, ali na drzak način", dodaje.

Međutim, neki njeni pratioci uvereni su da laže da joj ne smeta to što joj suprug spava s drugim ženama.

"Možete da čujete bol u njenom glasu, ona zna da taj brak nije ono pravo", komentarisao je jedan pratilac.

"Moramo ponovo da vratimo tajne u modu, neki ne razumeju da je neke stvari bolje zadržati za sebe", komentarisala je druga pratiteljka.

Bilo je i onih koji Hani podržavaju.

"To je zabavan stil života ako sve to činite na siguran način", poručila je jedna pratiteljka.

"Sve dok postoji otvorena i iskrena komunikacija 24/7, možete da radite šta god želite i to može da bude sasvim u redu", dodala je druga.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S)

Bonus video:

01:39 SIN MI JE OTVORIO ONLYFANS! Branka Blek Rouz šokirala pričom sa golim fotkama: Rekao mi da je to idealno za mene! OTKRILA ZARADU