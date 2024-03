"KONSTRAKTIN NASTUP MI SE SVIDEO" Breskvica komentarisala SKANDALOZNE OPTUŽBE da KUPUJE GLASOVE: "To je moja SUDBINA" (VIDEO)

Breskvica je jedan od najvećih favorita na takmičenju "Pesma za Evroviziju", a svojim izvođenjem pesme "Gnezdo orlovo" oduševila je sve.

Njoj se prema domaćim kladionicama predviđa prvo mesto večeras, a prethodnih dana se poavila vest da kupuje glasove, zbog čega su se mnogi uznemirili. Te navode, pevačica je prokomentarisala večeras:

- Nisu me povredili takvi komentari, a skandali koji me prate od kad se pojavila pesma - pa to je moja sudbina. Na to sam navikla, sve je super.

Ona je otkrila i da joj puno znači podrška brojnih kolega i da je to tera da bude bolja, ali da je ne stresira.

Mnogi su očekivali da će je bivši partner Vojaž podržati, ali on to nije uradio, međutim Breksvica time nije iznenađena.

