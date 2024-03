RUSKI OLIGARSI JOJ JELI IZ RUKE, BAVILA SE NAUKOM: Evo ko je FATALNA ELENA kojom se medijski mogul ženi u 93. godini po PETI PUT

Ako neko ne odustaje od braka, to je sigurno milijarder Rupert Mardok koji se verio sa Elenom Žukovom pa planira da se u junu oženi njome što će biti njegov peti brak. Medijski mogul ima 92 godine, do 11. marta kada će proslaviti 93. rođendan. Šta se zna o njegovoj budućoj supruzi? I kako se do sada odvijao njegov ljubavni život?

Rupert Mardok je vezu sa Elenom Žukovom počeo ubrzo nakon što je raskinuo veridbu En Lesli Smit. Bilo je to prošlog leta kada su budući mladenci viđeni kako krstare Mediteranom.

Vest o toj vezi objavio je Daily mail ističući da je Mardok upoznao Elenu na zabavi koju je organizovala njegova bivša supruga Vendi Deng, prijateljica Daše Žukove i same Elene. Kasnije je o toj romansi pisao i The Guardian. Par je na krstarenju proveo nekoliko nedelja.

Elitni britanski društveni časopis Tatler opisuje Žukovu kao ženu koja se nalazi u centru mreže moći koja obuhvata svet umetnosti, ruske oligarhe i jednu od najuticajnijih svetskih dinastija koje se bave izgradnjom brodova. Ona je jevrejsko-ruskog porekla, bila je u braku sa ruskim naftnim milijarderom i finansijerom Aleksandrom Žukovim.

U intervjuu za The New Yorker 2010. opisala je svoju porodicu kao deo "moskovske inteligencije" i rekla da je svog prvog muža upoznala dok su njih dvoje bili studenti. U tom braku dobila je ćerku Dašu. Razveli su se kad je njihova ćerka imala tri godine, a Aleksandar se obogatio kada su sovjetske vlasti počele da smanjuju ograničenja privatnom preduzetništvu.

Prema Financial Times, Zukova je napustila Sovjetski Savez 1990. sa ćerkom Dašom i zaposlila se na Baylor College of Medicine u Hjustonu iste godine. Preseljenje je trebalo da bude privremeno, rekla je za ovaj list Daša, a ostale su tamo sve dok Elena nije nastavila dalje obrazovanje na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu, posvetila se studijama o dijabetesu.

Kada je otišla u penziju, radila je kao profesorka molekularne biologije, objavila je nekoliko naučnik članaka. Njena ćerka ju je opisala kao "veoma ozbiljnu naučnicu koju više zanima suština nego estetika". Prisetila se detinjstva ispunjenog "štreberskim" postdiplomcima koji su posećivali njihovu kuću, pisao je 2012. Financial Times.

Elena Žukova o čijoj veridbi sa Mardokom smo pisali, ima i blizance, ćerku i sina, iz prethodne veze, piše The Guardian. Daša Žukova bila je udata za Romana Abramoviča sa kojim ima dvoje dece, u braku je sa Dasha Stavrosom Niarkosom, unukom grčkog pomorskog magnata Stavrosa Niarckosa. Par ima sina.

Niarkos je pre više godina bio na stubu srama jer je platio beskućniku da bi polio sok po njemu. Pre braka sa Dašom bio je u vezi sa Paris Hilton i Meri- Kejt Olsen.

Buran ljubavni život Ruperta Mardoka

Mardok je prethodnu veridbu iznenada prekinuo kao što je iznenada i uplovio u vez sa En Lesli- Smit koja je bivši policijski kapelan kako se naziva osoba koja policijacima i njihovim osobama pruža moralnu i duhovnu podršku. Bila je udata za zvezdu kantri muzike Čestera Smita koji je preminuo 2008. Mlađa je od Mardoka 25 godina baš kao i Elena Žukova.

Mardok je bio u braku sa Džeri Hol na koju je En mnoge podsetila.

Slavna manekenka Džeri Hol (68) i Mardok zvanično su se razveli u avgustu 2022. nekoliko sati nakon što je ona tražila od sudije da odbaci slučaj. Senzacionalno su okončali brak, samo pet nedelja nakon što je njihov raskid postao javna tema. Bivša supermodel pojavila se na Višem sudu u Los Anđelesu i zatražila da se poništi zahtev za razvod što je bio veliki preokret u procesu. Obaveštenje je podneo njen advokat iz Kalifornije Ronald Brot, a datum na zahtevu bio je utorak, deveti avgust.

Nekoliko sati nakon što su se pojavile vesti o ovakvom razvoju događaja, ispostavilo se da su gospođa Hol i gospodin Mardok sklopili nagodbu i „ostali su dobri prijatelji“.

Portparol gospodina Mardoka izdao je saopštenje u ime bivšeg para. U mejlu je portparol to opisao kao "zajedničku izjavu Roberta S. Koena, advokata Ruperta Mardoka, i Džudi Poler, advokata Džeri Hol". U izjavi se navodi: „Razveli su se Džeri Hol i Rupert Mardok. Ostaju dobri prijatelji i žele jedno drugome sve najbolje u budućnosti".

Bivši par proveo je zajedno šest godina kada je u junu 2022. objavljena vest o njihovom raskidu. Saznalo se da je Mardok okončao vezu putem imejla. Džeri je za sve krivila njegovu decu, a onda je poručila da i dalje voli bivšeg supruga.

Čuvena manekenka je podnela zahtev za razvod prvog jula u Los Anđelesu, a ne u Velikoj Britaniji, gde se udala za Mardoka. Njen sledeći potez bio je još agresivniji pa je angažovala je bivšeg antiterorističkog službenika Met policije da dostavi gospodinu Mardoku papire za razvod nakon što je on prisustvovao venčanju svoje unuke.

Napomenula je da nema uvid u njegovo finansijko stanje. Medijski mogul imao je mesec dana da odgovori na njen zahtev, a više nego intrigantno je to da su na kraju sve završeno nagodbom.

Skandalozan brak sa Vendi Deng (Mardok)

Milijarder je od 1956. do 1967. bio u braku sa Patišom Buker, iste godine kada je okončan prvi brak, venčao se sa Anom Mardok Man sa kojom je bio do 1999.

Kao po nekom pravilu, godina razvoda bila je i godina venčanja pa se 1999. oženio Vendi Deng, poslovnom ženom koja se uspešno bavi medijima, kolekcionarkom umetničkih dela i filmskom producentkinjom.

Vendi je u žižu svetske javnosti dospela i zbog navoda da je bliska sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. U tom pisanju prednjačio je „US Weekly“ koji je tvrdio da je njihov odnos postao veoma ozbiljan.

Potvrde te veze nije bilo, ali Vendi sa ruskim predsednikom spaja nekoliko stvari. Oboje imaju brak iza sebe. Ona sa Mardokom, on sa Ljudmilom Putin. Njihovi bivši supružnici su 2016. uplovili u nove bračne luke, Rupert sa Džeri Hol, bivša gospođa Putin sa Arturom Očeretnijem. Deng i Putina spaja i zajednički prijatelj, Roman Abramovič, na čijoj je jahti Vendi krstarila Karibima.

Razvod Vendi i Ruperta bio je praćen skandalima. Nagađalo se da je njihovom braku presudila njena afera sa bivšim britanskim premijerom Tonijem Blerom. A onda su njegovi sinovi Laklan i Džejms rekli da je ona za njihovog oca govorila da je "star i glup" i da ga je tukla što je ona demantovala.

Naslednici Mardoka tvrdili su i da je Vendi kineska špijunka, o čemu je pisao i "Wall Street Journal" tvrdeći da je Džared Kušner dobio izveštaj da je ona zloupotrebila njihovo prijateljstvo kao i bliskost sa njegovom suprugom Ivankom Tramp u korist kineske vlade.

Svi ovi skandali nisu osujeti Ruperta Mardoka da traga za ljubavlju. A mnoge je iznedadilo da je Vendi Deng posredovala vezi milijardra i Elene Žukove.

