OGLASIO SE KRALJ ČARLS U JEKU OPTUŽBI DA SE KRIJE PRAVA ISTINA O KEJT MIDLTON: Evo šta je imao da poruči CELOM SVETU (FOTO)

Obeležava se danas Dan Komonvelta u Vestminsterskoj opatiji u Londonu. Britansku kraljevsku porodicu predstavljaju princ Vilijam i kraljica Kamila dok Kejt Midlton koja se danas pojavila ispred dvorca u Vindzoru pa otišla na privatni sastanak propušta ovaj događaj kao i kralj Čarls III koji za okupljene ima video poruku snimljenu ranije ove godine u Vindzoru.

Kralj Čarls je poručio: "75. godišnjica Komonvelta trenutak je za razmišljanje o izvanrednom putu koji je naša jedinstvena porodica slobodnih i nezavisnih naroda napravila od 1949. godine.

Prošle godine su Bahami proslavili 50. godišnjicu nezavisnosti, kao što je Grenada ove godine, a Papua Nova Gvineja sledeće godine.

Svaka od ovih prekretnica – i mnoge druge slični njima, predstavljaju ispunjenje bezbrojnih težnji i dosstizanje tako izvanrednog potencijala".

Rekao je da će obavljati svoje dužnosti i služiti naciji na najbolji način koji može. Osvrnuo se na nejednakosti i nepravde iz prošlosti koje i danas odjekuju i pozvao nacije članice da nastave da pronalaze načine za iscjeljenje. Pričao je o klimatskim promenama, gubitku prirode i društvenim i ekonomskim promenama koje nove tehnologije donose, rekao je: "Naša raznolikost znači da ti izazovi različito utiču na sve nas i da njihove uticaje doživljavamo na različite načine.

Njihova ozbiljnost, međutim, zajednička je svakome od nas. Sve to znači da moramo da radimo zajedno kako bismo razumeli međusobne perspektive, uključujući nejednakosti i nepravde koje još odjekuju do danas.

Moramo da prionađemo načine iscjeljivanja i podržavamojedni druge u traženju rešenja. Ne mogu dovoljno često da kažem da okupljanjem stvaramo najbolje prilike za poboljšanje našeg sveta i života ljudi svuda.

Poslednjih nedelja bio sam duboko dirnut vašim ljubaznim i pažljivim dobrim željama za moje zdravlje i, zauzvrat, mogu samo da nastavim da vam služim, najbolje što mogu, u celom Komonveltu".

Podsetimo, Kejt Midlton je 16. januara imala operaciju abdoemna u privatnoj londonskoj klinici. Njen oporavak traje. Čarls III se bori sa kancerom, Palata je saopštila petog februara. Obavlja pojedine dužnosti u skladu sa svojim stanjem. Nova bura digla se nakon fotografije i dece povodom Dana majki, na slici objavljenoj pre nekoliko dana ima više fotošop greški (16). Princeza je preuzela odgovornost za to i izvinila se, ali je to iniciralo nove teorije zavere. Traži se od palate da objavi novu neobrađenu sliku, ali se to neće desiti.

