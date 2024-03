EVO ZAŠTO EVA NIJE POZIRALA SA MUŽEM NA OSKARIMA: Svi nestrpljivo očekivali da se pojavi, a onda je sve fanove BACILA U BEDAK FOTO

Bilo je naznake da će se Eva Mendes pojaviti sinoć na dodeli Oskara u Dolbi teatru u Los Anđelesu sa suprugom Rajanom Goslingom koji je bio nominovan za najbolju sproednu ulogu (film "Barbi"), ali se glumac pojavio sa sestrom, majkom i očuhom. Iako se zna da se glumica skoro nikada ne pojavljuje javno sa mužem, njeno nedavno pojalvjivanje na Nedelji mode u Parizu, probudilo je očekivanja. Evo šta se dogodilo ovaj put.

Fanovi su se razočarali što je Eva Mednes propustila Oskar 2024. tačnije crveni tepih. Bila je u bekstejdžu, ali nije želela da pozira sa suprugom.

O tome je pisala na Instagramu: "Magija je stvarna. Nismo se upoznali na setu. Čarolija je počela mnogo ranije, ali evo male čarolije snimljene kamerom". Jedan fan je poručio: "Eva, želim da budem iskren sa tobom, ali nadam se da će Barbie proći kroz sezonu dodele nagrada samo da bih video tebe sa Rajanom. Znam da sam sebičan i verovatno sanjar, ali nikada neću prestati sanjati o tome!".

foto: Printscreen/Tviter

Eva koja je preskočila da pozira sa suprugom Rajanom Goslingom na crevnom tepihu, odgovorila je: "Najbolji ste! Kakav kul komentar; Hvala vam. Ali mi te stvari ne radimo zajedno... Kao ove fotografije koje sam objaviila, prijatno mie da ih objavim sammo zato što su već dostupne javnosti". Dodala je: "Oh, čekaj - za one koji me mogu uhvatiti u laži, samo smo jednom bili zajedno na crvenom tepihu kada smo promovisali ovaj film".

foto: Profimedia

Eva Mendes ne odustaje od principa, a na Instagramu je suprugu poželela sreću: "Uvek uz svog čoveka".

Rajan Golsing oduševio je izvođenjem numere iz hit filma "I'm just Ken", izgubio je Oskara jer je Robert Dauni Džunior najbolji sporedni glumac ("Oppenheimer"). A da stvari budu još zanimljivije glumica je sa mreža uputila i ovu poruku: "Odveo si Kena sve do Oskara, RG. Sad dođi kući, moramo da smestimo decu na spavanje". Pozirala je u Barbie stilu.

Poznati par u braku je godinama i ima dve ćerke.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

01:39 Dodela pehara i zlatnih medalja