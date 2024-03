ŠTA SE ZAISTA DESILO SA KEJT MIDLTON? Ovo su detalji koji otkrivaju deo priče koja je UZNEMIRILA javnost i napravila SKANDAL

Pre skoro dva meseca, tačnije 17. januara Kensingtonska palata saopštila je da je Kejt Midlton imala operaciju abdomena u londonskoj bolnici, da hospitalizacija još traje i da se princeza od Velsa dobro oseća.

Istog dana, sat i po vremena kasnije Bakingemska palata izdala je saopštenje da će kralj Čarls imati operaciju zbog benignog povećanja prostate. Ovo je samo početak sage o Kejt Midlton kojoj se ne nazire kraj.

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Početkom februara javnost je saznala da je kralju Čarlsu dijagnostikovan rak kao odvojen zdravstveni problem. Nije za sada rečeno sledeće: šta je tačan uzrok operacije Kejt Midlton, koju vrstu kancera ima kralj, a ne otkrivaju se ni detalji o lečenju. Zna se da supruga princa od Velsa želi da podaci o njenom zdravlju ostanu privatni.

Tu vrstu privatnosti imali su ranije brojni članovi porodice, ali njoj kao da se zabranjuje pravo na to. Javnost nestrpljivo traži još detalja, misterije pokreću brojne teorije zavere, a situacija je kulmirala fotošopiranom slikom koja je nedavno objavljena.

Na toj slici su Kejt Midlton i deca Šarlot, Džordž i Luj. Bila je to prva zvanična slika princeze nakon vesti o operaciji, posle prvih utisaka, primetilo se da se radi o fotošopiranoj fotografiji što je priznala i princeza rekavši da je ona uređivala sliku, zbog čega se izvinila.

foto: Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Stručnjaci upozoravaju da je taj potez naneo veliku štetu dvoru, reputaciji i poverenju javnosti prema kraljevskoj porodici. Čude se kako se uopšte tako nešto desilo pa ili se zaista radi o toliko lošem PR-u ili je situacija kranje ozbiljan da se gube svi konci.

I ranije je bilo propusta povezanih sa fotošopom ali ozbiljnost situacija nalaže veću opreznost.

Sa druge strane, ni poslednji skandal nije doveo do prekreta i dalje se malo zna o stanju princeza dok ovakvi pehovi bude sumnju da je ozbiljnije nego što se misli ili govori, jer Palata ističe da je princeza dobro. Veći broj stručnjaka apeluje na dvor da bude transpretniji u saopštenjima kako bi se sprečile spekulacije.

Preporuka je i da se obavi neobrađena slika, ali se to neće desiti. Šta je sve prethodilo skandalima koji su do juče bili malo verovatni?

Kejt Midlton se 25. decembra pojavila sa porodicom u Sandrigemu u božićnoj šetnji. Primetna je bila diskretna čestitka dvora za Novu godinu, a onda je usledila vest o operaciji.

foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Kejt je u bolnici

Princeza od Velsa Kejt Midlton završila je u bolnici i nalazi se na londonskoj klinici nakon operacije abdomena, objavila je 17. januara Kensingtonska palata.

"Njeno kraljevsko visočanstvo princeza od Velsa primljena je juče u londonsku kliniku zbog planirane operacije abdomena. Operacija je bila uspešna i očekuje se da će ostati u bolnici 10 do 14 dana, pre nego što se vrati kući i nastavi sa oporavkom. Na osnovu trenutnih saveta lekara malo je verovatno da će se vratiti na javne dužnosti pre Uskrsa", piše u saopštenju.

Dalje se o stanju Kejt Midlton navodi: "Princeza od Velsa ceni interesovanje koji će ova izjava izazvati. Nada se da će javnost razumeti njenu želju da njeni lični medicinski podaci ostanu privatni.

Kensingtonska palata će stoga pružati informacije o oporavku Njenog kraljevskog visočanstva samo kada postoji nešto značajno što treba podeliti, istaknuto je bilo tada.

Princeza od Velsa želi da se izvini svima koji su zabrinuti zbog činjenice da mora da odloži svoje nadolazeće obaveze. Raduje se povratku, što je više moguće i što je pre moguće, pisao je Daily mail. Kejt je primeljena u The London Clinic u Merilebonu. Podrazumeva se da uzrok bolesti nije kancerogen, navodi britanski list. Lekari su tad preporučivali da oporavak traje dva do tri meseca.

foto: ordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Čarls odlazi na operaciju

"Kao i hiljade muškaraca svake godine, kralj je tražio lečenje zbog povećane prostate. Stanje Njegovog Visočanstva je benigno i otići će u bolnicu naredne nedelje na korektivni zahvat. Kraljevi javni angažmani biće odloženi kratko, dok traje oporavak", saopštila je istog dana, 17. januara, Bakingemska palata.

Iako je nivo detalja o Čarlsovom zdravstvenom problemu neuobičajena, kraljevski izvori rekli su da je on želeo da podeli pojedinosti svoje dijagnoze kako bi podstakao druge muškarce koji možda imaju simptome da se pregledaju, u skladu sa savetima javnog zdravlja.

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Stručnjaci o stanju Kejt Midlton

Brojni stručnjaci kometarisali su stanje princeze. Ukazivali su na brojne detalje poput bolničkog lečanja od 10 do 14 dana i dugog oporavka.

"Veoma sam zabrinut, verujem kada kažu da nije u pitanju rak. Možda je benigni tumor, ginekološka operacija, ona je rodila troje dece za pet godina. Nakon svake operacije abdomena idete kući za dan-dva. Nešto je pošlo naopako, brinu me komplikacije, brinu me infekcije, dve nedelje u bolnici i oporavak od tri meseca mi govori da je nešto pošlo po zlu", objasnio je doktorMark Sigel u emisiji Pirsa Morgana i istakao da se o potencijalnim komplikacijama ništa ne govori.

Napomenuo je da ima snažan osećaj da će Kejt biti dobro, ali da" tri meseca oporavka ukazuju da se radi o nečemu ozbiljnom".

Princ Vilijam ispred bolnice

Vilijam je 18. januara posetio suprugu u bolnici, rečeno je da ju je posećivao svakog dna kao i da se sa decom čula peko Fejstajma.

foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Prestolonaslednik je viđen u automobilu od 139.000 funti, u pratnji telohranitelja. Vilijam je fotografisan kako odlazi u Vindzor nakon posete.

Kejt otpuštena iz bolnice, bez fotografija

Kejt Midlton otpuštena je 29. januara iz londonske bolnice gde je 16. januara imala operaciju abdomena. Princeza od Velsa bila je na klinici 14 dana, Kensingtonska palata je 17. janaura saopštila vest o operaciji kao i da to koliko će se supruga princa Vilijama najduže zadržati na bolničkom lečenju.

Lekari su savetovali da oporavak Kejt Midlton traje dva do tri meseca, insajderi su zatim otkrili da će ona obavljati određene dužnosti i za to vreme, iz svog doma. Njen povratak službenim dužnostima zavisiće od preporuka lekara, i u skladu sa time biće određen i plan obaveza princa Vilijama, piše Daily mail.

Čarls napustio bolnicu, prva slika nakon operacije

Kralj je 29. januara napustio bolnicu. Bio je hospitalizovan u londonskoj privatnoj bolnici gde je operisana i Kejt Midlton, tamo je proveo tri noći iako je kraljevska porodica očekivala da će se najduže zadržati dve dana. Produžen boravak u bolnici zabrinuo je bio Britance koji strepe za zdravlje monarha.

Pojavio se ispred bolnice sa Kamilom, fotografije Kejt Midlton kako napušta kliniku nije bilo.

Kralj boluje od raka

Palata je petog februra uveče saopštila da Čarls ima kancer koji je dijagnostikovan dok je bio u bolnici. Napomenuto je da to nema veze sa prostatom, a britanski premijer Ruši Sunak otkrio je da je bolest rano dijagnositkovana što povećava šanse za izlečenje.

foto: Paul Edwards / News Licensing / Profimedia

Usledio je opšti haos, oldaganje dužnosti, dolazak Harija u London da bi se video sa ocem, nova serija skandala o njegovom odnosu sa porodicom, njegova ponuda obavlja dužnosit u ime kralja ako Čarls to zatraži i veliko ne, pre svega Vilijamovo na taj predlog.

Čarls je većinu dužnosti odložio, ali je u međuvremenu i obavio nekoliko anagažmana na iznenađenje svih. Nema delegiranja obaveza već samo obavljanja posla u kraljevo ime što čine Viljam, Kamila, princeza Ana i vojvoda i vojvotkinja od Edinburga.

Kralj se više puta pojavio u javnosti za razliku od Kejt, ali i pored toga mnogi mu savetuju da bude direktniji u otkrivanju detalja o svom zdravlju i da poštuje pravilo Elizabete II - moram da budem viđen/a da bi mi verovali, što u njegovom slučaju znači veću transparetnost o samoj bolesti.

Vilijam iznenada odložio dužnosti

Princ od Velsa se ranije vratio poslu nego što je bilo predviđeno, a onda se desio preokret.

Kensingtonska palata se oglasila 27. februara nakon što se Vilijam povukao sa događaja koji se tog dana organizovao u čast njegovog kuma, pokojnog grčkog kralja Konstantina. Odluku je doneo u poslednjem trenutku iz ličnih razloga.

foto: Molly Darlington / AFP / Profimedia

Mnoge je to navelo na sumnju da odluka ima veze sa Kejt Midlton. Iz Palate su poručili da se oporavka princeze od Velsa dobro teče, nakon operacije abdomena. Nisu navedeni razlozi odliuke princa od Velsa kao i to da li je odluka povezana sa njegovom suprugom odnosno njenim lečenjem, osim napomene da se ona dobro oseća. To do danas nije saopšteno.

Vilijam je uputio izvinjenje što je propustio komemoraciju. Na događaju u čast Konstantina od Grčke u zamku u Vindzoru glavnu reč imala je kraljica Kamila. Skup je propustio i kralj Čarls III.

Teorije zavere eksplodirale

Nakon što je saopšteno da princ Vilijam neće biti na komemoraciji kralju Konstantinu od Grčke u Vindzoru zbog ličnih razloga, počele su dodatno da kruže teorije zavere o tome šta se dešava sa njegovom suprugom Kejt Midlton. Nije rečeno kakvi su to razlozi i da li je povezano sa lečenjem princeze od Velsa, iako je Kensingtonska palata saopštila da se njen oporavak dobro odvija.

foto: CF / Thunder Press / Profimedia

Kejt Midlton je neprestana tema na društvenim mrežama i u medijima. Nakon što je objavljena informacija da je princeza imala operaciju abdomena, nizale su se razne priče jer se dugo nije pojavila u javnosti. Sve je počelo teorijama da je Kejt Midlton u komi, da bi se situacija dodatno zakomplikovala prvom objavljenom fotografijom princeze u automobilu koja je ulila dodatno nepoverenje kod korisnika društvenih mreža koji su tvrdili da to nije ona. Kao poslednja kap u čaši je nedavna fotografija sa decom za koju se tvrdi da je fotošopirana.

Prva slika Kejt nakon operacije

Šetog januara pojavile su se paparaco fotke Kejt Midlton, koja je fotografisana u Vindzoru u društvu majke Kerol. Sumnjalo se da se radi čak o njenoj dvojnici.

foto: UnBoxPHD / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Advokat Mark Stivens iz kompanije Howard Kennedy sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu objasnio da bi objavljivanje paparaco fotografija u britanskim medijima značilo kršenje tamošnjih takona o privatnosti. Fotografije je objavio američki tabloidni sajt TMZ, i to će Kensingtonska palata verovatno smatrati grubim kršenjem privatnosti princeze od Velsa.

"To je u suštini povreda privatnosti. Teže je tužiti TMZ jer imaju sedište u Americi, ali svako ko ponovno objavi fotografije, mogao bi da bude tužen. Pretpostavljam da neće doći do toga, a biće zanimljivo videti hoće li biti uklonjene sa društvenih mreža".

Stivens je rekao da bi Palata mogla da tuži fotografa ili fotografsku agenciju koja je prodala slike iako se oni najpre moraju indentifikovati.

Pometnja zbog vojne parade

Ministarstvo odabrane najavilo je petog marta da će se supruga princa Vilijama pojaviti osmog juna na vojnoj paradi u Londonu. Palata je žustro reagovala pa je taj podatak sa sajta nadležnog organa ubrzo sklonjen. Gde je nastao problem? Ukoliko se zaista vrati dužnostima osmog juna biće to potencijalno znatno duže nego što se očekivalo. Naime, najavljivalo se da će njen oporavak trajati dva do tri meseca nakon operacije, 16. januara u londonskoj bolnici. I dalje je na snazi da će se pojaviti u javnosti nakon Uskrsa što se uklapa sa tim rokom, videćemo kakav scenario će se odigrati.

Ministarstvo je ubrzo nakon što je objavljena prva fotografija Kejt nakon vesti o operaciji, saopštilo da ćemo princezu videti početkom juna na Horse Guards paradi u Vestminsteru. To da će se pojaviti na čuvenom događaju Trooping the Color, imalo je veliko odjek.

foto: Splash News / Splash / Profimedia

Saopštena je time vest o njenom prvom potvrđenom anagžmanu od januara. Međutim, iz Palate su poručili da ih Ministarstvo nije kontaktiralo povodom obaveštenja. Izvor je napomenuo da palata uvek i isključivo najavljuje pojavljivanje princeze i princa od Velsa na važnim događajima.

Ministarstvo je možda izrazilo želju i nadu da će Kejt biti na paradi - pa ili je napravljen propust ili to nije smelo da se objavi, iz više razloga jedan je i samo pitanje kada će se princeza oporaviti i biti spreman da se vrati obavezama.

Da zbrka bude još veća, na sajtu ministarstva počele su da se prodaju ulaznice za pomenuti događaj. Najavljialo se uveliko da će Kejt kao članica irske garde imati važnu ulogu. I ne samo to - objavljeno je da će Čarls nadgeldati svoju službenu rođendansku paradu 15. juna u Horse Guards. Ali nekoliko minuta nakon što su ulaznice puštene u prodaju, pojavila su se upozorenja da je Ministarstvo obrane možda "skočilo pred rudu".

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, CF / Thunder Press / Profimedi, Shutterstock

Izvori iz Kensingtonske palate jasno su dali do znanja da ih nisu bilo šta pitali u vezi s objavom Ministarstva obrane i rekli su da će svaki potvrđeni dolazak princeze objaviti samo oni.

PR katastrofa

Fotošop slika je pokrenula brojna nagađanja, tu je i teorija koju o slici Kejt Midlton iznosi Rubi Noldret koja radi u Daily Mirror. Njena objava na Tviteru (X mreži) je izazvala veliko interesovanje. Prema njenim rečima, na spornoj slici je princezi dodata glava sa naslovne strane Vogue iz 2016. godine. Napisala je: "Moja analiza foto sage o Kejt Midlton jeste da su uzeli njeno lice sa naslovnice za koju je pozirala pre mnogo godina i uredili ga". Njena objava ima više miliona pregleda za samo nekoliko sati.

Izvinjenje Kejt Midlton i molba da je ostave na miru

Britanska princeza u ponedeljak 11. mara se na društvenim mrežama izvinila zbog "bilo kakve zabune" koju je izazvala fotošopirana fotografija koju je u nedelju objavila njena kancelarija u Kensingtonskoj palati. Nekoliko vodećih novinskih agencija, uključujući Rojters, povuklo je fotografiju nakon što je analiza pokazala da je došlo do manipulacije fotografije.

Dženi Bond misli da će Kejt Midtlon sada sigurno osećati veliki pritisak svaki put kad se bude pojavila u javnosti posle operacije.

Anđela Levin, još jedan analitičar, pohvalila je Kejt jer je zadržala dostojanstvo. Uprkos pozivima javnosti da se objavi originalna fotografija, na kojoj su Kejt i njena deca, Kensingtonska palata je objavila da to neće biti učinjeno.

foto: Shutterstock

"Ne treba je maltretirati i pritiskati da objavi sve fotografije. Osećaće se baš jadno, upozorila je Bond govoreći za GB News. Dodala je da je 10. mart za Kejt Midlton bio užasan i da joj je sve pokvarila burna reakcija javnost.

"Zar želimo da maltretiramo ženu koja se oporavlja od vrlo ozbiljne operacije? Razmišljam o tome kako se ona oseća ovog jutra. Skroz jadno, verovatno. Očigledno joj je skandal pokvario sve. Nije izgledala baš srećno u automobilu s Vilijamom", rekla je Bond.

Sređena fotografija dodatno je rasplamsala nagađanja i podstakla širenja teorija zavere.

Slika je privukla ogromnu pažnju medija jer je to prva službena fotografija Kajt otkako je u bila podvrgnuta operaciji abdomena. Tada je navedeno da nije reč o karcinomu, ali nije rečeno o čemu se radi.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

Bonus video:

10:04 VELIKA ANALIZA EKSPERATA ZA KURIR: Britanska monarhija na pomolu NAJVEĆE KRIZE IKADA! Šta se krije iza fotošopirane slike Kejt?