OGLASILA SE VJERA MUJOVIĆ ZA KURIR POVODOM KRAHA BRAKA: "Razvela sam se pre 2 godine, ali to je ostalo u senci gubitka..."

Glumica Vjera Mujović je dospela u centar pažnje javnosti kada je otkriveno da se razvela od supruga Štefana Prajsa.

Sa nemačkim lekarom se venčala 2015. godine i tada je njihovo venčanje izazvalo mnogo pažnje jer su se venčali u avionu koji je leteo na relaciji Beograd-Istanbul, a u Sabornoj crkvi su se takođe zavetovali na večnu ljubav uz tri sveštenika.

foto: Damir Dervišagić

Glumica se oglasila i potvrdila ovu vest.

- Moj razvod nije nova vest i već sam ranije govorila o tome za medije. Nekako je to ostalo u senci gubitka mojih roditelja. Razvela sam se pre dve godine, a Miloš i ja samo zajedno nešto oko godinu dana. Zajedno smo bili na Festu i pojavljujemo se na premijerama. Nije bilo nikakvih tu poklapanja. Nisam osoba koja krije svoj privatni život, ali s druge strane ja od svog života ne pravim senzaciju. Moj posao da je govorim o svojim ulogama, o festivalu koji sam pokrenula u Beogradu i to u suštini treba da me predstavlja u javnosti - rekla je Mujovićeva za Kurir.

Da podsetimo, njeni roditelji su preminuli 2022. godine u razmaku od nekoliko meseci. Najpre majka u martu, a zatim i otac u avgustu.

- Dr Ljiljana Mujović rođena Mandić (1942-2022). Nema smrti, samo svetlost! Moja Likica je otišla među zvezde. Mila moja majčice, sretni ti zvezdani puti! Volim Te beskrajno! - pisala je glumica tada.

foto: Printscreen

- Prof. Dr Trifun J. Mujović (1939-2022) Najdraži moj pape, tuga je beskrajna. Utjeha je da Te tamo čeka Ljiljana i da sigurno od ranog jutra otvaraš vrata neke nove dječije ‘nebeske ordinacije’. Slava Ti, moj tihi, mirni, veliki oče! Tvoja Vjeročka - napisala je slomljena glumica u avgustu 2022. godine.

Što se njenog novog izabranika tiče, u pitanju je reditelj Miloš Pavlović koji je režirao duo-dramu "Pupin – poslednji san" po Vjerinom tekstu.

foto: Printscreen/Youtube/k1

Miloš je bio u braku s njenom koleginicom Danijelom Kuzmanović. Vera i Danijela rade obe u Narodnom pozorištu u Beogradu. Inače, Danijela je bila na klasi sa Nelom Mihailović, Natašom Ninković, Glogovcem, Sergejem...

Vjera Mujović je srpska pozorišna i filmska glumica, član Narodnog pozorišta, koja je zaštitni znak Skadarlije. Sem glumom, bavi se muzikom, pisanjem i prevođenjem, izdala je dve knjige, a snimila je i dva CD, na francuskom i ruskom. Pored uloga u Srbiji je nastupala i u inostranstvu Sankt Peterburgu, Moskvi, Parizu (Dueti, Molinos, Le Bifteck, Spleen).

