DŽENIFER LOPEZ ZATEČENA UZNEMIRUJUĆIM SNIMKOM NA KOJEM NJEN BIVŠI TUČE DEVOJKU: Evo šta je pevačica rekla kad je videla UŽAS

Dženifer Lopez ostala je zgrožena snimkom na kome se vidi kako njen bivši dečko Pi Didi tuče svoju tadašnju devojku Kesi u hodniku hotela.

Snimak je objavljen na CNN-u i na njemu se vidi kako reper Pi Didi (54) baca devojku i bivšu pevačicu Kesi na zemlju i besno je udara. Ovo nasilje izazvalo je burne reakcije javnosti i veoma je uznemirilo Dženifer Lopez i "slomilo joj srce"

Dženifer je bila u vezi sa Pi Didijem od 1999. do 2001. godine, i s obzirom na to da oni već dugo nisu zajedno, kao i na to da se Dženifer sada suočava sa privatnim problemima, ne želi da ima veze sa ovom temom niti da se njome bavi.

„Između svega ostalog sa čime se Džen suočava u svom životu, ona je svesna i videla je šta je Didi uradio i strašno je razočarana“, rekao je izvor ekskluzivno za "Daily Mail".

"Dženifer se neće baviti optužbama niti će odvojiti vreme da priča o njima jer to nije njena priča. Ako je budu pitali o tome u nekom budućem intervjuu, pitanje će da izbegne, jer neće javno govoriti o incidentu i ne želi da ima bilo kakvu vezu sa tim".

Na snimku koji je postao viralan u petak se vidi Didi kako bez košulje, umotan u peškir, juri Kesi (37) niz hodnik u hotelu InterContinental u Senturi Sitiju 2016. godine. On je uhvatio za potiljak i udarao na zemlji dok je pokušavala da uđe u lift i zatim je udario nogom dok je nepomično ležala na podu. Potom ju je odvukao nazad u njihovu sobu dok je vukao za njenu duksericu.

Pi Didi je posle dva dana objavio video u kom se izvinjava tvrdeći da je bio "u lošem stanju" i da se obratio Bogu za oproštaj.

Dženifer koja se bori da spase svoj brak sa Benom Aflekom, navodno je ostala zgrožena ponašanjem bivšeg kome je nekada verovala.

„Nije da ljudi zaboravljaju, ali njena veza sa njim pre nekoliko godina imala je burne uspone i padove. Ono što je uradio i za šta je optužen je strašno. Odvratno joj je videti da se neko, ko je u jednom trenutku njenog života bio neko kome je toliko verovala, na kraju pretvorio u veoma oštećeno ljudsko biće. Uznemirujuće je videti", zaključio je izvor Dejlimejla.

Dženifer i Pi Didi su se upoznali na snimanju njenog muzičkog spota za pesmu "If You Had My Love" 1999. godine. Rastali su se 2001. godine zbog navodnog neverstva repera što je Dženifer kasnije i potvrdila.

