ĆERKA BREDA PITA I ANĐELINE DŽOLI ZADALA OCU NAJNIŽI UDARAC: Dok njeni roditelji ratuju na sudu, tinejdžerka jasno odabrala stranu

U jeku rata bivših supružnika Anđeline Džoli i Bred Pita, njihova ćerka Vivijen odrekla se očevog prezimena, što je mnoge šokiralo.

foto: Printscreen

Obožavaoci su primetili da je 15-godišnja Vivijen izbacila "Pit" iz svog imena u pozorišnom programu za The Outsiders, brodvejsku produkciju na kojoj je radila sa svojom majkom.

Na spisku je navedena kao "Vivijen Džoli". Nije poznato da li je ovo ime čisto umetničko ili je i ona napravila zakonsku promenu.

Deca se distancirala od Breda

Čini se da se deca Džoli-Pit svađaju sa svojim ocem. Vivijen nije prva koja se distancirala od prezimena Pit. Ćerka Zahara se ranije identifikovala samo kao Zahara Marli Džoli.

Nakon razvoda između Anđeline i Breda izbila je bitka za starateljstvo.

- To je tužna situacija koja traje godinama. Od kada je Anđelina podnela zahtev za razvod, Bred je bio fokusiran na to da ima najbolji mogući odnos sa svojom decom. Bilo mu je jako teško. Mnogo puta je bilo dugih praznina u kojima on uopšte nije video decu - rekao je izvor blizak Bredu za People.

Njihov sin Paks je prethodno napisao oštru objavu na mreži koja je kasnije javno podeljena.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Vi se uvek iznova i iznova pokazujete kao užasna i prezrena osoba. Nemate obzira ni empatije prema svoje četvoro najmlađe dece koja drhte od straha u vašem prisustvu. Nikada nećete razumeti štetu koju ste naneli moja porodica jer ti nisi u stanju da to uradiš.

- Učinili ste od života mojih najbližih stalni pakao. Možete da govorite sebi i svetu šta god želite, ali istina će jednog dana izaći na videlo. Dakle, srećan Dan očeva, ti jebeno ljudsko biće! - naovodi se u objavi.

Deca mu zadala najniži udarac

Čuvar koji je radio za par je u sudskim dokumentima do kojih je došao People naveo da je Anđelina ohrabrivala svoju decu da izbegavaju Breda. Optužba je usledila nakon što je Anđelina navela da je Bred bio uvredljiv pre čuvenog incidenta sa planom koji je doveo do njihovog razvoda u drugom sudskom podnesku.

Odabrala stranu?

foto: MM/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Anđelina i Vivijen su radile ruku pod ruku na svom najnovijem projektu, a glumica je zaslužna za svoju ćerku za motivaciju da preuzme projekat.

- Viv je mlada umetnica koja svoje napore usredsređuje na podršku drugima. Bila je tu da pomogne na bilo koji način i naučila je mnogo od [autora partitura i saradnika] Džastina Levina i celog kreativni tim - rekla je Anđelina za People.

(Kurir.rs/Mirror/I.M.)

Bonus video:

03:34 TAJNE BRED PITOVOG MLADOLIKOG IZGLEDA: Da li je sve u estetskoj hirurgiji, ili?