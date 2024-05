NOVI SNIMAK NAJSTARIJE ĆERKE ANĐELINE DŽOLI I BREDA PITA ZAPANJIO SVET: Uskoro puni 18 godina, a i dalje fura MUŠKI IMIDŽ (VIDEO)

Šajlo Džoli Pit, najstarija biološka ćerka Breda Pita i Anđeline Džoli, ponovo je pokazala svoje plesačko umeće u zabavnom videu koji je objavila Lil Kelan Karter, njen trener plesa i koreograf. Na snimku ova tinejdžerka izvodi jednu od formi modernog plesa, odnosno pokrete slobodnog stila, uz pesmu "Tanzania".

Šajlo Džoli Pit za manje od dve nedelje, tačno 27. maja, napuniće 18 godina, a njena upadljiva sličnost sa oba roditelja je uvek bila i te kako evidenta. Ona je savršeni miks Anđeline i Breda, iako što je starija više liči na majku, i ima vrlo nežno, dopadljivo lice, iako insistira na muškobanjastom imidžu.

Na snimku se vidi kako tinejdžerka pleše u širokoj crnoj trenerci i oversized teget majici, a i dalje ima izrazito kratku kosu. "Njeni pokreti su ludi. Hvala ti na tvojoj energiji", napisala je Lil, inače poznata koreografkinja.

foto: Printskrin Instagram

Podsetimo, Bred Pit, Šajlin otac, snimljen je 2022. kako plače dok posmatra ćerku kako pleše na sceni tokom jednog javnog nastupa. "To me dovodi do suza, da... Predivna je. Ne znam odakle joj taj talenata. Ja sam gospodin "dve leve noge"", rekao je tada medijima.

foto: Profimedia

"Šajlo voli ples. Ona je ozbiljan talenat i već nekoliko godina trenira ples. Ona je u toj plesnoj zajednici stekla dobre prijatelje i svi su u grupama u kojima ćaskaju i dele svoje omiljene pesme i slične stvari. Svi učitelji su impresionirani njom i kažu da je nebo granice za nju ako želi da pređe na sledeći nivo, a Šajlo bi to mogla. Bred i Endži su veoma ponosna. Nemaju problema s tim da ona postane profesionalac, ali je ni na jedan način na to ne primoravaju", rekao je iste godine izvor za "Us Weekly".

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Inače, plavokosa tinejdžerka je godinama tvrdila da želi da bude muško, ali se u toku 2021. i 2022. činilo da je ta fazu prerasla. Pojavila se na nekoliko premijera sa Anđelinom i imala je dugu kosu, nosila slatke, romantične haljinice i potencirala je svoju ženstvenost.

Javnost je tada bila uverena da su njene tvrdnje o rodnom identitetu bile samo dečje bubice, no čini se da se Šajlo i dalje traži, s obzirom da je krajem prošle godine ponovo počela da daje prioritet muškobanjastom imidžu.

