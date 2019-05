MILAN VUJOVIĆ: Dodatnih 29,098 razloga da uzmete telefon iz Galaxy S10 serije

Jubilarna Samsung Galaxy S10 serija već tri meseca ne prestaje da intrigira javnost. Čak tri uređaja iz ove serije, Galaxy S10e, S10 i S10+, korisnicima nude moćne i inteligentne performanse. Na kraju krajeva, oznaka „S“ označava „super smart“ i tu je s razlogom.

Baš zbog takvih performansi, ovo su uređaji pored kojih vam kompjuter i nije potreban, a fotoaparat vam dođe za skupljanje prašine. Nije tajna da smo uložili veliki trud kako bismo korisnicima Galaxy S10 serije ponudili jedinstven i vanvremenski uređaj. Takođe, novim kupcima želimo da otkrijemo zanimljive akcije za kupovinu pomenutih uređaja.

Upravo je u toku velika Samsung akcija koja traje do 14. juna, a koja se odnosi na kupovinu Galaxy S10 telefona. Naime, budući vlasnici ovih uređaja, osim radosti zbog kupovine novog telefona, imaće još jedan razlog da se raduju jer na poklon dobijaju bežične Y500 AKG by Harman slušalice. Maloprodajna cena ovih slušalica je čak 20,999 dinara. Kako bi kupci maksimalno uživali u svom telefonu bez bilo kakvih bojazni, pored slušalica visokih audio preformansi, dobijaju i pravo na jednu godinu osiguranja u slučaju oštećenja ekrana.

Takođe, u okviru ove akcije, za sve naše korisnike koji bi hteli da kupe Galaxy S10 ili S10+ sa 512 GB i 1 TB memorije, dodatno se dobija i Wireless Battery Pack, čime se vrednost poklona uvećava na čak 29,098 dinara.

Pravo na poklone, odnosno na slušalice i Wireless Battery Pack se stiče nakon što se ponosni vlasnici registruju najkasnije sedam dana od datuma kupovine na www.samsungpoklanja.rs, dok se osiguranje ekrana aktivira na http://samsungsp.eu/rs/. Ove vredne poklone mogu da očekuju i pravna lica, koja popunjavaju zasebnu registracionu formu na gore navedenom linku.

Uz ove poklone, gotovo sam siguran da se dobija jedan paket uređaja koji je više od same priče o vrednosti. Galaxy S10 serija vrhunac je mobilne tehnologije. Tu više nije reč o postavljanju standarda ili diktiranju trendova, već o potpuno novom mobilnom iskustvu koje je ponuđeno korisniku. Galaxy S10 serija donosi novine koje su prvi put u ovoj industriji viđene.

Pomenuću samo neke od njih: revolucionarni Infinity-O display u okviru koga je smešten ceo niz senzora i tehnologija za kameru u „otvoru u ekranu“, dinamični AMOLED ekran, sa HDR10+ tehnologijom, za širi spektar boja, još dublje crne i svetlije bele nijanse i poboljšanu osvetljenost, prvi ikada ultrazvučni skener otiska prsta koji čita 3D konture otiska prsta korisnika, a ne 2D sliku, što za korisnika znači najsigurniju zaštitu ikada.

Kada sam rekao da fotoaparat sada može da služi za skupljanje prašine, to nije daleko od istine. Mnogi korisnici kamere telefona koriste kao profesionalne fotoaparate, jer one to skoro i da jesu. Najnoviji Galaxy S10 uređaji stižu sa odličnim kamerama, sa kojima korisnik dobija neverovatno realnu i savršenu fotografiju. Galaxy S10+ ima tri zadnje i dve prednje kamere, Galaxy S10 tri zadnje i jednu prednju kameru, dok Galaxy S10e stiže sa dve zadnje i jednom prednjom kamerom. Sva tri uređaja koriste gotovo identičan sistem zadnjih kamera, a Super brzi Dual Pixel senzor je glavna, širokougaona kamera od 12 megapiksela na sva tri uređaja. Sistem kamera sastoji se još i od ultraširokog objektiva sa vidnim poljem od 123 stepena (skoro kao ljudsko oko) i 16 megapiksela prvi put u S seriji, takođe na sva tri modela; dok Galaxy S10 i S10+ imaju i telefoto kameru od 12 megapiksela. Dvostruka blenda (otvor blende f/2.4 i f/1.5) instalirana je na zadnjoj širokougaonoj kameri i koristi se za prilagođavanje i optimizaciju osvetljenja. Ono što zaista predstavlja revolucionarnu novinu je to da i prednja i zadnja kamera mogu da snimaju do UHD kvaliteta, a zadnja kamera nudi snimanje u HDR10+ kvalitetu. Galaxy S10 telefoni podržavaju snimanje u 4K rezoluciji do 60 fps. Ovi telefoni dolaze takođe sa najboljom prednjom kamerom, a Galaxy S10+ sa čak dve. Oba telefona za glavni senzor koriste širokougaoni senzor od 10 MP, s otvorom blende f/1.9, ali i Dual pixel PDAF tehologijom. To je prva kamera koja ovu tehnologiju ima sa prednje strane. Telefoni imaju još Wireless PowerShare funkciju, koja pruža mogućnost mogućnost bežičnog deljenja energije, veličinu RAM memorije do 12 GB, što je skoro i duplo više od mnogih laptopova, kao i usavršeni One UI interfejs.

Uređaji iz Galaxy S10 serije dolaze sa još mnogo toga. Sve gore navedeno je samo mali deo svega što poseduju, a u to možete da se uverite klikom na www.samsung.com/rs/smartphones/galaxy-s10/.

